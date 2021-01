RAČAK JE BIO ČIST PRIMER ANTITERORISTIČKE OPERACIJE Sudija Danica Mariković: Ocene Vokera o masakru nad nedužnim civilima su laž!

Događaj u selu Račak, na oko 40 kilometara južno od Prištine, 15. januara 1999. godine, kada je u žestokom sukobu srpske policije s pripadnicima terorističke grupe OVK ubijeno 45 Albanaca, i dalje izaziva brojne kontroverzne reakcije jer je ovaj oružani obračun ubrzo zatim iskorišćen kao povod za bombardovanje SR Jugoslavije.

Albanska strana i danas ovu pogibiju pripadnika OVK smatra “masakrom” i tvrdi da su u pitanju bili nedužni civili, baš onako kako je događaj okarakterisao i tadašnji šef Verifikacione komisije OEBS Vilijem Voker.

Istražni sudija Danica Marinković, koja je pre tačno 22 godine radila na slučaju Račak, kaže za Kosovo Onlajn da je ocena Vilijama Vokera da se u Račku dogodio masakr i ratni zločin bila - laž.

Marinković ističe, da je Voker zapravo bio špijun, ali i saučesnik i saizvršilac, te da bi mu trebalo suditi zajedno sa pripadnicima OVK i njihovim vođama, od kojih su neki trenutno u zatvoru u Hagu.

Podsećajući se događaja u Račku, danas 22 godine kasnije, Marinković kaže da Voker nije sačekao da nadležni organi iznesu činjenice koje su utvrđene na licu mesta.

foto: Dragan Kadić

Marinković: Svađala sam se sa Vokerom tri dana

“U Račak sam ušla 15. januara. Nikada u životu nisam videla veću količinu oružja nego što smo tada pronašli, tog prvog dana. Kada smo hteli da nastavimo uviđaj počelo je da se puca sa svih strana na nas. Morali smo da se vratimo. Sutradan su Vokerovi saradnici počeli da me ubeđuju da ne treba da idem na uviđaj. Shvatila sam nešto nije bilo u redu. Postojalo je nešto što nisu hteli da saznamo. Svađala sam se sa njima tri dana, rekla sam da ću da idem, istražni sam sudija i ja ću izvršiti uviđaj“, podseća Danica Marinković na ono što se dešavalo u Račku.

Trećeg dana, 18. januara, ušla je u Račak sa kompletnom uviđajnom ekipom, a sa njima je krenuo i veliki broj stranih i domaćih novinara.

“Sve što sam ja videla taj dan videli su i oni. Dozvolila sam im i da snimaju i da gledaju. Gde sam išla ja išli su i mediji i tri Vokerova saradnika. Sve su videli što i ja. Kad smo pronašli u džamiji poginula lica sve su snimali i videli. Ništa nismo prikrili. Nakon što sam izvršila uviđaj, tela su preneta na Institut za sudsku medicinu u Prištini. Dala sam nalog da se izvrši obdukcija. Kada sam sprovela sve dokaze i veštačenja, izvršila indentifikaciju, utvđeno je da nisu u pitanju nikavi seljani, niti je u pitanju masakr, kao što je Voker kasnije izjavio“, rekla je Marinković.

Ona kaže da je Voker izašao sa lažnom izjavom i napravio prevaru, ali je svesna da je to bio plan. Kaže i da su Vokerovi ljudi pokušali da je spreče da uradi svoj posao, ali je ona uspela da izvrši uviđaj i utvrdi da je bila u pitanju antiteroristička akcija, a ne ratni zločin protiv civila.

“U tom trenutku nisam imala predstavu da će Račak biti inicijalna kapisla za bombardovanje. Otišla sam sa namerom da utvrdim šta se desilo i mislila sam da će sa istinom koju smo utvrdili i sa kojom sam izašla u javnost biti jasno da je Voker izneo laž“, navodi ona.

foto: Shutterstock

Podsetila je i da se slučaj Račak našao u na nekim suđenjima pred Međunarodnim tribunalom u Hagu.

“Na suđenjima u Hagu protiv Miloševića, Šainovića i Milutinovića, kojima se slučaj Račak stavljao na teret, zahvaljujući dokazima koje sam prikupila i mom svedočenju, tužilac Džefri Najs je morao da odustane od Račka. Dokazala sam da je to bio čist primer antiterorističke akcije od strane srpske policije. Oni su krenuli da rasčišćavaju teren od terorista, a već je bilo poznato da je Račak bio sedište terorista. Tih dan je bilo ranjenih i ubijenih policajaca, civili su tu stradali, i krenulo se u rašćišćavanje terena i hapšenje izvršilaca krivičnih dela“, objašnjava Marinković.

Ona ističe da je dobro da se ovaj slučaj ne zaboravi.

“Unazad 10 godina se pominje Račak. Ali od 2000. nije se pominjao niti su smeli da pominju. Mene su stavili u mrak, i trpela sam posledice zato što sam svedočila u Hagu i što sam odradila Račak. Nisam prošla reizbor za sudiju 2009. godine. U Kragujevcu od 19 sudija, samo ja nisam prošla reizbor. Zašto - zato što sam radila profesionalno i što sam insistirala da utvrdim istinu. Ali, nisam odustala i na kraju su me izabrali, iako sam oko 10 godina bila u mraku“, kaže Marinković.

Petronijević: Voker je bio špijun

Advokat Goran Petronijević rekao je za Kosovo Onlan da je slučaj Račak obeležio noviju srpsku istoriju.

To je bio iscenirani događaj, kako je rekao, koji je medijski spinovan u ozbiljnu istorijsku neistinu, i koji je doveo do stvaranja povoda za bombardovanje Srbije, odnosno SR Jugoslavije od strane zemalja članica NATO.

“Kažem povoda, jer je odluka o bombardovanju doneta znatno ranije, i samo se čekalo da se nešto dogodi, što bi moglo da bude povod, i kako bi američka administracija, koja se ovih dana lagano vraća u sedlo, mogla da svojoj i svetskoj javnosti napravi neku vrstu formalnog opravdanja za ono što su inače nameravali da sprovedu, a to je odluka o bombardovanju koju su više godina pre toga doneli“, kaže Petronijević.

On ističe da se čekalo da Srbi naprave neku grešku i da je iskoriste kao povod za bombardovanje. Čakajući, kako navodi, izubili su strpljenje i počeli da provociraju.

foto: Tamara Trajković

“Prva provokacija tog tipa desila se u decembru 1988. u selu Rogovo kada je dejstvom naše policije stradalo 24 terorista OVK. Taj događaj je trebalo da postane jedna vrsta povoda za aktiviranje plana za bombardovanje SRJ. Međutim, zahvaljujući pre svega jednom poštenom i profesionalnom verifikatoru, a i takvih je bilo, nemačkom policajcu u penziji Heningu Hešu, njihov plan je osujećen“, kaže Petronijević.

Prema njegovim rečima, kada se desio Račak, tadašnji nemački ministar odbrane Rudolf Šarpin objavio je fotografije iz Rogova sa uviđaja i predstavio da su to civili ubijeni u Račku.

“Onda se Hening Heš javio njihovim medijima i demantovao ga. Bio sam te noći tamo kada se vodila akcija u Rogovu. Sutradan sam otišao zajedno sa Heningom. On je sve pregledao i rekao da je u pitanju klasična vojna akcija. Nakon što smo slikali leševe, naredili smo policajcima da ih poređaju jedan kraj drugog zbog identifikacije, posle urađenog uviđaja. Šarping je došao do te fotografije i rekao – evo streljani su civili“, rekao je Petronijević, koji je u to vreme bio sudija u Peći, dok je Hening bio član verifikatorske misije koju je Ričard Holbruk izdejstvovao posle pregovora sa Slobodnaom Miloševićem.

“Jedan od njih je bio i Voker. On je bio špijun koji je išao od mesta do mesta da ih locira, a ta mesta su kasnije vrlo precizno pogađale rakete. To su bili uglavnom vojni objekti, mostovi“, rekao je Petronijević.

Kada se Račak dogodio najveći deo svetske javnosti, na osnovu Vokerovog svedočenja, je mislio da je priča o humanitarnoj katastrofi istina.

“Primenili su strategiju koja je bila viđena u više navrata i u Bosni i Hercegovini, a kasnije u Africi, u Libiji, Siriji, Ukrajini. Takvom su strategijom pokušali Srbiju da satanizuju, što su u tom momentu i uspeli“, rekao je Petronijević.

On je podsetio da je zatim priča o Račku prešla u Savet bezbednosti UN.

Ilustracija foto: EPA

Napominje da prema međunarodnim konvencijama postoje samo tri vrste opravdanog rata. Prvi je odbrambeni, drugi antikolonijalni i treći je intervencija jedne zemlje ili grupe zemalja uz izričit nalog Saveta bezbednosti.

“Toga nije bilo u ovoj situaciji. Falsifikovanjem međunarodnog prava oni su pokušalli da kroz priču o humanitarnoj katastrofi, koju su iscenirali, započnu bombardovanje SRJ. Vojna intervencija je sprovedena pod izgovorom sprečavanja humanitarne katastrofe. To je bilo prvi put da se tako nešto dogodi od kad važe pravila UN. Kasnije su više puta zloupotrebljavali sličnu varijantu. Međutim, to je bio možda prelomni trenutak u istoriji čovečanstva, kada je suverenizam ustao protiv globalizma. Globalizam je tada prvi put naišao na ozbiljan otpor, a to smo upravo učinili mi“, ukazao je Petronijević.

(Kurir.rs/Kosovo online)

Kurir