KAKO ĆE DOLAZAK DŽOZEFA BAJDENA UTICATI NA SRBIJU: Ivica Dačić i Vladimir Marinković u Usijanju dana (KURIR TELEVIZIJA)

Inauguracija Džozefa Bajdena je svetska tema broj jedan, a u Usijanju dana Silvija Slamnig večeras razgovara sa svojim gostima o prilikama u Sjedinjenim Američkim Državama posle promene vlasti, kao i o uticaju ovih promena na region i Srbiju.

Večerašnji gosti su predsednik Narodne skupštine i lider SPS Ivica Dačić i narodni poslanik i osnivač Kongresa srpsko-američkog prijateljstva Vladimir Marinković.

- Malo je vremena da bismo mogli da napravimo analizu svega što će nas čekati. Ali Bajdenova inauguracija je prošla sa dve senke - koronom i velikm obezbeđenjem, kaže Dačić.

- Bajden je u svom govoru pokušao da pošalje poruku ujedinjenja, ali je pitanje šta će se dešavati zbog velikih podela, i šta će se dešavati sa Republikanskom strankom, obzirom da je Tramp najavio osnivanje nove stranke, kaže Marinković.

- Mnogo toga će zavisiti od stava Republikanske stranke, a važno je i to da su Bajden i Tramp imali rekordad broj glasova, velika je bila izlaznost. Za Trampa nisu glasali samo beli konzervativci, svakako će uslediti politička borba, kaže Dačić.

- Tramp inače nije pomilovao Asanža, za njega je on zdajnik, i to je poruka za njegovo buduće biračko telo. Tramp možda osnuje svoju stranku, i to bi bila revolucionarna situacija, kaže Dačić.

- Mi moramo da se okrenemo novom centru moći u Vašingtonu, ali to su naši stari znanci. Ali Bajden sada nije onaj iz 90-tih, kaže Dačić.

- Američka politika prema Srbiji se promenila poslednjih godina, posebno obzirom na sve što su Srbija i Vučić uradili, kaže Marinković.

- Biće promena u politici SAD ali pre svega kao normalizacija odnosa sa EU, kaže Dačić.

