KAKO ĆE IZGLEDATI DIJALOG VLASTI I OPOZICIJE: Aleksandra Jerkov i Milenko Jovanov u Usijanju (KURIR TELEVIZIJA)

Da li je izvesno da se dijalog završi do leta i kakav format razgovora bi svima odgovarao, tema je večerašnje emisije Usijanje na Kurir televiziji. Gosti Usijanja su potpredsednik SNS-a Milenko Jovanov i članica izvršnog odbora za razvoj demokratije, nekadašnja poslanica DS-a, Aleksandra Jerkov.

- Vi sa jedne strane nemate ljude koji znaju šta hoće, moraće da se uvedu posrednici unutar opozicije, pa i unutar samih stranaka opozicije. Oni nemaju ideju niti ciljeve. Niti znamo šta hoće, niti znamo šta su im teme, niti znamo ko će da ih predstavlja. Ono što bi svakako trebalo je da se razgovara ali u ovom trenutku razgovor je apsolutno potrebniji bojkotaškoj opoziciji iz razloga što oni traže izlaz iz situacije u koju su sami sebe doveli bojkotom izbora, od sebe su stvorili vanparlamentarnu opoziciju i shvatili su da ta pozicija nije nimalo romantična kako im se činilo na početku kampanje. Oni će ipak morati da definišu politiku, a vidimo da im to teško ide, smatra Jovanov.

Jerkov je naglasila da se pokazalo da bojkot izbora nije bio dobar, a da je preduslov za novu rundu dijaloga da svi budući učesnici u njega uđu čistog srca i sa željom da se dogovore.

- Prošli put to nije bio slučaj, opozicija je ušla u pregovore sa idejom bojkota, a vlas je govorila da nema mesta za poboljšanje. Ovog puta opozicije ne sme da prokocka drugu šansu, sa evropskim poslanicima koji su ljudi koji veruju da Srbija može i mora biti demokratska zemlja, članica EU, što je osnovni nacionalni interes. Oni moraju da budu garant da će biti ispunjeno ono što se dogovori, kaže Jerkov.

- Posrednici nisu neopohodni, to je predlog jednog dela opozicije, ali ne moramo da od toga bežimo, nema problema, razgovaraćemo. Jedan deo opozicije je ušao u ranije razgovore sa idejom o bojkotu, to je istina. Oni misle da su mnogo popularni i jaki, to je nekadašnji Savez za Srbiju oko Dragana Đilasa, kaže Jovanov.

- Ja sam smatrala da je bila greška što DS nije učestvovala u prvom dijalogu. Drugi dijalog je bio farsa. Mi imamo prolbem sa institucijama koji treba da kontrolišu, zato smatram da nam treba neko sa straneko će biti garant. Milsim da je bojkot bez strategije bio greška, mi nemamo parlament koji kontroliše izvršnu vlast, kaže Jerkov.

- Tanja Fajon ne može da bude garant niti da učestvuje u dijalogu, ona se opredelila za jednu stranu, to se najviše videlo u Šapcu. Ona nema kredibilitet da bude moderator. Ukoliko bismo radili promenu sistema u većinski, ali je to teško, pitanje je da li se traži jednokružni ili dvokružni. Mislim da je proporcionalni izborni sistem najbolji za Srbiju. To je bio i zahtev opozicije 90-tih, a Vlada Zorana Đinđića uz podršku Šešelja je to usvojila, kaže Jovanov.

- MIslim da je kampanja SNS protiv Tanje Fajon opasna, ona se mnogo puta oglašavala zbog problem ana izborima, ne samo u Šapcu, ona je stala u odbranu vladavine prav ai zakona, koliko se sećam nije podržala nijednu opciju, vrlo je aktivno govorila protiv bojkota, trudila se da stranke izađu. Tako da optužiti nju da je podržala neku opciju, ona predstavlja Evropksi parlament, je u najmnaju ruku problematično, kaže Jerkov.

