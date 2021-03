DRECUN: Pitanje je hoće li upozorenje Brisela naići na očekivanu reakciju u Prištini

BEOGRAD - Predsednik skupštinskog Odbora za KiM Milovan Drecun izjavio je danas da je pitanje da li će upozorenje Brisela Prištini na obavezu da uspostavi Zajednicu srpskih opština (ZSO), a da odluka ustavnog suda ne znači da se od formiranja može odustati, naići na očekivanu reakciju u Prištini i da će ona biti realizovana.

Drecun je za RTS rekao da je ova poruka Brisela pokušaj da se pripremi nastavak razgovora između Beograda i Prištine i da se izbegne ključna prepreka na tom putu, a to je formiranje ZSO.

Drecun je rekao da je pitanje i zbog čega nisu usklađeni stavovi zvaničnog Brisela sa stavovima specijalnog izaslanika za dijalog Miroslava Lajčaka.

"Miroslav Lajčak pokušava da nametne novu metodologiju razgovora, a to je da ništa nije dogovoreno dok sve nije dogovoreno, što znači da se pitanja koja su već rešena, kao što je ZSO, gurnu u stranu sve dok se ne postigne finalni sveobuhvatni sporazum i da taj finalni sporazum treba da rešava ova pitanja", objasnio je Drecun.

On je ukazao da sve ono što se dešava s Briselskim sporazumom direktno utiče na poglavlje 35 u pregovorima Srbije sa EU.

"Iz ponašanja Prištine do sada, mi vidimo da ona zapravo neće da formira ZSO i tu je ključni problem. S naše strane je veoma jasno rečeno, nema napretka u razgovorima dok se ne formira ZSO i mi nećemo prihvatiti da nam Lajčak nametne taj stav da ništa nije dogovoreno dok sve nije dogovoreno", istakao je Drecun.

On je dodao da tu poruku treba da čuje pokret Samoopredeljenje, jer se od njih očekuje da će formirati vlast u Prištini, kao i njegov lider Aljbin Kurti.

"On odbija da prihvati izbornu volju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, bar je to do sada radio, i kaže da neće da uzme u obzir Srpsku listu kada bude formirao privremene institucije u Prištini. On je taj koji s Vjosom Osmani zahteva reviziju Briselskog sporazuma upravo u delu koji se odnosi na ZSO, želi preispitivanje nekih od odredbi sporazuma o ekonomskoj normalizaciji", rekao je Drecun.

