UŽIVO VUČIĆ U ZEMUNU, OBILAZI RADOVE NA PRUZI Ja ću vozom za Novi Sad, tako ću brže! Najavio da će se vakcinisati

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi danas radove na železničkoj stanici Zemun - deonica pruge za velike brzine Beograd-Stara Pazova.

Predsedniku su kineski graditelji pokazali kako teku radovi i dokle su stigli, a predsednik je potom nasmejao sve prisutne kada je upitao: Znam bre nego kad ćeš ti to da završiš? Pošto je dobio odgovor do kraja godine rekao je: E, svaka ti čast!

- Ja ću vozom u Novi Sad, od centra Beograda do centra Novog Sada, a tamo ću taksi da uzmem... Brže ću da stignem vozom, velika je gužva na izlazu iz Beograda - rekao je Vučić dodavši da Kinezi poštuju rukovodstvo ove zemlje i mene kao predsednika.

- Nekada je ta reč kad že da završe mnogo važnija nego ugovor - dodao je Vučić dodajući da je reč o velikoj deonici. Predsednik Srbije je zatražio i da vidi kako će izgledati stanična zgrada u Batajnici i Staroj Pazovi.

Vučić se interesovao i koji se koloseci trenutno rade, kao i koja je razlika između kojih šina, a tokom razgovora s predstavnicama kineske firme za izgradnju pozdravljali su ga građani koji su tuda prolazili pa ih je on pozdravljao mahanjem.

Predsednik je na kraju obilaska rekao da će čekati vakcine, te da će se i sam vakcinisati, uz nameru da vakcinišemo sve u Srbiji i da otvorimo sve jer slede i katolički Uskrs i Vaskrs.

Obilasku radova prisustvuju i ministar građevinarstva Tomislav Momirović, ambasadorka Kine Čen Bo i zamenik gradonačelnika Beogada Goran Vesić.

Radovi se trenutno obavljaju na deonicama od Beograda do Stare Pazove u dužini od 34,5 kilometrara na kojoj rade kineske kompanije C C C C i CRI, kao i na relaciji Stara Pazova - Novi Sad u dužini od 40,4 kilometra koju gradi ruski RŽD Internešenel. Na deonica Beograd Centar - Stara Pazova projektom je predviđena kompletna rekonstrukcija i modernizacija građevinske i elektrotehničke infrastrukture sa podizanjem brzine na deonici Beograd Centar - Batajnica do 120 kilometara na sat, a od Batajnice do Stare Pazove do 200 kilometara na sat.

To je prva deonica pruge brze Beograd - Budimpešta, koja će delom imati četiri koloseka, što će biti prva takva pruga u Srbiji. Na dva koloseka vozovi će ići brzinom od 200 km u putničkom saobraćaju, a na druga dva brzinom od 120 km u teretnom saobraćaju. Pruga od Beograda do Novog Sada će, kako je ranije najavljeno, biti građevinski završena do kraja 2021. godine. Vrednost radova na deonici do Stare Pazove je 350,1 miliona dolara, što je obezbeđeno iz kredita Eksim banke Kine. Radovi su počeli krajem novembra 2017. godine.

U okviru pruge biće izgrađena tri nadvožnjaka: Kamendin, Nova Pazova i Stara Pazova i podvožnjak Zemun polje, a biće uređene i železničke stanice Novi Beograd, Batajnica, Stara Pazova i Nova Pazova.

Predvidena je izgradnja i nove stanične zgrade u Zemunu, a stajalište Tošin bunar biće izmešteno na drugu lokaciju. Takođe, bicje napravljena nova stajališta Altina i Kamendin.

Ukupna vrednost izgradnje pruge Beograd - Budimpešta kroz Srbiju je oko dve milijarde dolara, a pruga kroz Srbiju biće duga oko 184 kilometara. Projekat brze pruge od Beograda do Budimpešte je dogovoren izmedu Srbije, Kine i Mađarske u okviru globalne inicijative Kine "Pojas i put".

Pruga se neće ukrštati sa putevima, a od Beogada do Novog Sada moći će da se stigne za manje od pola sata. Predsednik Vučić će kasnije danas obići i završne radove na izgradnji vijadukta u Beškoj i polaganju koloseka na vijaduktu. Inače u okviru deonice Stara Pazova-Novi Sad gradi se i tunel Čortanovci za dva smera ukupne dužine 2,2 kilometra, kao i vijadukt od tri kilometra. Izgradnja brze pruge od Stare Pazove do Novog Sada počela je 2017. godine, a ukupna vrednost radova je nešto veća od 580 miliona dolara.

Na toj deonici ukupno će biti izgrađeno 28 objekata, među kojima su galerije, nadvožnjaci, podvožnjaci, pothodnici, vijadukti i mostovi.

Vučić će obići i završne radove na izgradnji vijadukta i polaganju koloseka preko vijadukta u Beškoj, na deonici pruge za velike brzine Stara Pazova-Novi Sad, saopštila je pres služba predsednika.

Obilazak Železničke stanice Zemun predviđen je u 12, a Vijadukta u Beškoj u 13 časova.

