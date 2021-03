UŽIVO VUČIĆ U BEŠKOJ: Od februara za 1.000 dinara vozom do NS! Obratio se na ruskom, pa mu pokazali i RUSKI FERARI

Predsednik stao da se slika s ruskim građevincima koji su ga zamolili za fotografiju. Postojaće dva voza odnosno dve kompozicije - prva sa samo jednim stajanjem do Novog Sada i druga sa 9 stanica

BEŠKA - Predsednik Srbija Aleksandar Vučić obišao je danas i radove na vijadukta u Beškoj, na pruzi Beograd-Stara Pazova-Novi Sad.

- Ala će ovo lepo da izgleda, baš sam srećan!, rekao je predsednik tokom obilaska i razgovora s ruskim graditeljima ovog dela deonice čiji je predstavnik predsedniku Srbije izveštaj podneo na srpskom za koji ga je Vučić pohvalio rekavši da je odličan i da je naš jezik u potpunosti savladao.

Rusi rade na izgradnji dispečerskog centra a Vučić je rekao da je taj centar od izuzetne važnosti za kontrolu svega što se dešava na pruzi. Ruski graditelji su rekli i da je deonica Stara Pazova - Novi Sad najteža deonica.

Vučić se po obilasku zahvalio ruskim prijateljima i radnicima koji su došli čak i iz Sibira pa rekao je ovo do juče u Srbiji bilo nezamislivo.

Vučić je dodao da će ovo što vidimo biti gotovo do kraja godine a da će za komercijalnu upotrebu biti pušteno već u februaru sledeće godine kada će se od centra Beograda do centra Novog Sada moći vozom za pola sata i po ceni od 1.000 dinara!

On je rekao i da će postojati dva voza odnosno dve kompozicije - prva sa samo jednim stajanjem do Novog Sada i druga sa 9 stanica.

Vučić je naglasio, a potom i ambasador RF Aleksandar Bocan-Harčenko, da je jedan od najvažnijih projekata dispečerski centar - budući mozak železnice.

Ruski graditelji su Vučiću pokazali i gigantsku mašinu koju zovu ruski ferari, a koja polaže delove buduće pruge.

foto: Printscreen Pink

Ovo je ruski ferari, mašina koja izjedna i odjedanput polaže metre betonskih pragova sa šinama

1 / 5 Foto: Printscreen Pink

Predsednik je stao i da se slika s ruskim građevincima koji su ga zamolili za fotografiju.

foto: Printscreen Pink

Rusi od septembra grade i Dispečerski centar za železnicu Kompanija RŽD Internešnel je najavila da će u septembru početi da gradi novi Dispečerski centar za upravljanje železnicom u Srbiji. Vučić se tokom obilaska gradilišta interesovao kada će Rusi, koji izvode radove na toj deonici, početi da grade i najmoderniji Dispečerski centar za upravljanje srpskim prugrama, a direktor RŽD Internešnel u Srbiji Mansurbek Sultanov najavio je će ugovor za prvu fazu projekta biti zaključen u junu i da će fizički radovi krenuti u septembru. Sultanov je kazao da će ceo projekat Dispečerskog centra, koji ima više faza, biti završsen do kraja 2023. godine, kada će se iz novog centra u Makišu pokrivati cela mreža sprskih pruga. Vučić je istakao da će novi Dispečerski centar biti od presudnog značaja za razvoj srpskih železnica, pošto će se tako ostvariti potpuna kontrola nad železničkim saobraćajem. "Imaćemo veću uštedu i sigurnost, znaćemo koje pruge i vozovi su zauzeti, imaćemo punu kontrolu", naglasio je Vučić. Predsednik je tom prilikom prisustvovao i polaganu koloseka kod Beške, a direktor kompanije RŽD Internešnel Sergej Pavlov mu je rekao da to radi mašina koja je veoma brza u polaganu pruge i nazvao je "ruskim Ferarijem".

Podsetimo, reč je o prvoj deonica pruge brze Beograd - Budimpešta, koja će delom imati četiri koloseka, što će biti prva takva pruga u Srbiji. Na dva koloseka vozovi će ići brzinom od 200 km u putničkom saobraćaju, a na druga dva brzinom od 120 km u teretnom saobraćaju.

Pruga od Beograda do Novog Sada će, kako je ranije najavljeno, biti građevinski završena do kraja 2021. godine. Vrednost radova na deonici do Stare Pazove je 350,1 miliona dolara, što je obezbeđeno iz kredita Eksim banke Kine. Radovi su počeli krajem novembra 2017. godine.

foto: Printscreen Pink

U okviru pruge biće izgrađena tri nadvožnjaka: Kamendin, Nova Pazova i Stara Pazova i podvožnjak Zemun polje, a biće uređene i železničke stanice Novi Beograd, Batajnica, Stara Pazova i Nova Pazova. Predvidena je izgradnja i nove stanične zgrade u Zemunu, a stajalište Tošin bunar biće izmešteno na drugu lokaciju. Takođe, bicje napravljena nova stajališta Altina i Kamendin.

Ukupna vrednost izgradnje pruge Beograd - Budimpešta kroz Srbiju je oko dve milijarde dolara, a pruga kroz Srbiju biće duga oko 184 kilometara. Projekat brze pruge od Beograda do Budimpešte je dogovoren izmedu Srbije, Kine i Mađarske u okviru globalne inicijative Kine "Pojas i put".

foto: Tanjug Printscreen

Pruga se neće ukrštati sa putevima, a od Beogada do Novog Sada moći će da se stigne za manje od pola sata. Predsednik Vučić će kasnije danas obići i završne radove na izgradnji vijadukta u Beškoj i polaganju koloseka na vijaduktu. Inače u okviru deonice Stara Pazova-Novi Sad gradi se i tunel Čortanovci za dva smera ukupne dužine 2,2 kilometra, kao i vijadukt od tri kilometra. Izgradnja brze pruge od Stare Pazove do Novog Sada počela je 2017. godine, a ukupna vrednost radova je nešto veća od 580 miliona dolara.

1 / 13 Foto: Tanjug Printscreen

Na toj deonici ukupno će biti izgrađeno 28 objekata, među kojima su galerije, nadvožnjaci, podvožnjaci, pothodnici, vijadukti i mostovi.

Vučić će obići i završne radove na izgradnji vijadukta i polaganju koloseka preko vijadukta u Beškoj, na deonici pruge za velike brzine Stara Pazova-Novi Sad, saopštila je pres služba predsednika.

Obilazak Železničke stanice Zemun predviđen je u 12, a Vijadukta u Beškoj u 13 časova.

(Kurir.rs)

Kurir