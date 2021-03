VUČIĆ SE NAMETNUO KAO LIDER CELOG REGIONA: U Sarajevu oduševljeni potezom Srbije da vakciniše strance

Potez Srbije da omogući vakcinaciju i državljanima zemalja regiona, bez obzira na mesto prebavališta, izazvao je brojne pozitivne reakcije kako na Balkanu, tako i šire, piše sarajevski portal Klix.ba, dodajući da se predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ''želeli to priznati ili ne, nametnuo kao lider celog regiona tokom pandemije, a Srbija kao zaštitnica zdravlja''.

Zasigurno su se, međutim, mnogi zapitali zašto sve to radi Srbija i koje benefite ima od toga, navodi Klix u tekstu pod naslovom ''Kako je Srbija vakcinacijom komšiluka napravila mudar geopolitički i ekonomski potez''.

''Pored tog političkog aspekta, ako pogledamo s druge tačke gledišta, možemo uvideti i ekonomske benefite koje ostvaruje Srbija. Putovanje za Beograd košta, kao i boravak u tom gradu bilo da traje nekoliko sati ili dan-dva. Tu je trošak goriva, hrane, pića, eventualno noćenja i šopinga'', ocenjuje sarajevski portal.

Ekonomski analitičar Admir Čavalić u razgovoru za Klix.ba kaže da, ukoliko se posmatraju ukupni troškovi odlaska i boravka u Srbiji, koji može podrazumevati i vikend noćenje, verovatno da onda besplatno vakcinisanje stranih državljana i nije trošak za Srbiju.

"Tu podrazumevamo da su te vakcine ili donirane ili nabavljane po nekoliko dolara. U tom smislu ne može se govoriti o trošku Srbije. Tu je i niz drugih faktora, poput tzv. soft powera koji isijava Srbija i činjenice da vakcinama ističe rok, što nipošto ne umanjuje odluku Beograda da vakciniše i građane drugih zemalja", kazao je.

On smatra da je, što se tiče ekonomskog aspekta, važno pogledati i odluku srpskih vlasti da se pozicionira Beograd kao destinacija dolaska stranaca na imunizaciju.

"To je ciljano, a ne u pograničnim mestima. Usput će potrošiti novac, kao i dolaskom u Beograd. To nisu neki ekstra profiti, ali dovoljno da se otplati vakcina. To je zaista dobar potez Srbije, i u geopolitičkom i u ekonomskom smislu", mišljenja je Čavalić.

Klix dodaje da je Čavalić naglasio da je odluka zvaničnog Beograda o imunizaciji građana iz regiona zaista genijalan geopolitički potez.

(Kurir.rs/Tanjug)

