LJUBIŠA RISTIĆ I TOMA FILA U USIJANJU DANA: Dramatična svedočenja o hapšenju Miloševića (KURIR TV)

Reditelj i nekadasnji predsednik Jugoslovenske levice Ljubiša Ristić i advokat Toma Fila gosti su večerašnjeg Usijanja dana na Kurir televiziji.

Oni govore o Slobodanu Miloševiću, njegovom hapsenju, Hagu i 20-godišnjici pada nekadašnjeg predsednika Srbije i SRJ sa vlasti.

Na početku se u emisiju uključila Tijana Marković koja u seriji Porodica glumi Mariju MIlošević. Ona je govorila o svojoj ulozi u ovoj seriji.

- Ne bih komentarisao seriju dok ne prođe, ona nije dokumentarna. Haški tribunal je osnovan da bi se osudio MIlošević: Kad sam došao to veče kod MIloševića bilo je mnogo ljudi, kad je bilo hapšenje, bio je i Čeda Jovanović,pravio se da me nepoznaje. Sloba mi je rekao da pogledam dva dokumenta, prvi je bio potpisana garancija da ga ne hapse zbog Haga. Drugi dokument je potpisao Đinđić da ga neće poslati u Hag, da mu neće dirati imovinu i porodicu, sve tri stvari je Đinđić slagao. Ja sam Slobi rekao da su te garancije za tu noć, kaže Toma Fila.

- Neću da se vraćam u 2001, odgovaraću šta ha hoću, kaže Ljubiša Ristić.

- Banda iz Surčina je visila na ogradi i pokušavali su da otmu Miloševića sa pokradenim dugim cevina, pokušali su da pod državnim nadzorom kidnapuju MIloševića i odvedu gau Tuzlu. Pavković je sutradan povukao vojsku, samo je ostavio BOV-ove, da bi mi izginuli, kaže Fila.

- Sve je to bila nameštaljka da neko pogine i da se napravi priča, ja sam pokušavao da upoznam svetsku javnost sa time što se događa. Video sam te krimose koji su to veče visili napolju okolo, a narod je bio tu. Milšević mi je rekao da idem, a shvatio sam da me je tad čuvao, bio sam pola sata te večeri i otišao, a sutra se desilo ono što Toma priča. Strašno je da 20 godina lažu sve o tome. Odvratno je da MIra Karanović glumi MIru Marković, kaže Ristić.

- Sramota je da smo mi izručili predsednika Hagu, i tri generala. I Amerikanci su mi u Hagu rekli da je sramota da se izruči predsednik i da oni to nikad ne bi uradili. On je prodan Hagu. On je tamo umro od iscrpljenosti, a znao je šta ga tamo čeka. Da je on u Dejtonu potpisao nezavisnost Kosova kao što mu ne nuđeno, dobio bi Nobela. A nije hteo da beži iz zemlje, kaže Fila.

- Grčki ministar Pahuljas nam je rekao da su Amerikanci u oktobru 1998. predložili da MIlošević sa porodicom bira zemlju u koju će se skloniti, ali je izbačen, kaže Ristić.

