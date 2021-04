DAČIĆ MARINIKI: PRESTANITE DA LAŽETE! Da je neko iz vlasti optužio nekog iz opozicije, rekli bi da je to politička nameštaljka

Lider SPS Ivica Dačić, govoreći o optužbama protiv Dragana Markovića Palme, naglasio je da nikada nije učestvovao ni na kakvim okupljanjima u tajnosti, već, kako kaže, samo pred očima desetina i stotina ljudi, ne samo u Jagodini, nego i nigde drugde.

- Ja imam ćerku od 15 godina, lično bih ubio svakoga ko bi je zlostavljao. Takođe, na većini događaja bio sam sa svojim sinom, od njegove desete godine do danas. Nadležni državni organi treba da ispitaju sve navode. Ali, zamislite kada bi neko optužio nekog iz opozicije, isto tako prekrivenog lica i sa promenjenim glasom, a da se ispostavi da je to Đorđe Milićević, pa oni bi odmah rekli da je sve politička nameštaljka. A ovde čovek istog dana daje izjavu kao svedok i stoji iza Đilasa na stranačkoj konferenciji za štampu. Neka prestanu s lažima i podmetačinama - poručuje Dačić.

Ističe da su u pitanju veoma ozbiljne stvari, iz kojih treba izbaciti politiku. - Neka nadležni državni organi sve ispitaju. Odgovorno tvrdim da nisam nikada i nigde učestvovao niti prisustvovao bilo kakvim događanjima gde se dešavalo zlostavljanje žena, a kamoli maloletnica - navodi Dačić.

On poručuje da je Palma njegov koalicioni partner, te da je učestvovao na raznim događajima koje je on organizovao od 2008. godine. - Svi ti događaji bili su javni, uključujući i proslave, što sve može da se vidi, jer su svi novinari imali prilike da to vide, kao što su snimci mog pevanja. Ja sam javna ličnost koja je pod nadzorom javnosti i pratnjom policije već 13 godina - rekao je Dačić.

