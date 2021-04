PETAR PETKOVIĆ NA VRBICU POSETIO SRBE U BOSTANU KOD NOVOG BRDA: Činimo sve da bi ova dečica imala mirnu budućnost FOTO

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković posetio je danas Srbe u Bostanu kod Novog Brda i u crkvi Uspenja presvete Bogorodice u ovom mestu prisustvovao proslavi praznika Vrbica.

Petković je rekao da mu je veoma drago što je posetio meštane ovog sela i mesto na kojem su se Srbi vekovima okupljali, piše Kosovo onlajn.

"I danas smo se ovde okupili da pozovemo na mir i na slogu. Država Srbija je uz vas i pomagaće vam. Uz pozdrave koje vam šalje predsednik Aleksandar Vučić želim da vam kažem da Srbija čini sve da sačuvamo mir, da pozovemo na prisebnost i da, što je u našoj moći, učinimo sve kako bi život ovde bio bolji i kako bi vi i vaša dečica ovde imali budućnost", rekao je Petković.

On je ponovio da je država Srbija izdvojila poseban paket finansijske pomoći za srpski narod na Kosovu, ne samo u ogromnim infrastruktirnim projektima, već i kroz jednokratnu finansijsku pomoć građanima u srpskim sredinama.

"Svaki naš nezaposleni čovek na KiM dobiće po 200 evra od države Srbije, a svaki zaposlen, svaki penzioner, ali i svako dete od kolevke do 18 godina dobiće po 100 evra. To znači da će porodice na Kosovu dobiti od 400 do 500, pa do 900 ili 1.000 evra što je itekako značajan novac, pogotovo za vas ovde južno od Ibra, gde ipak naš narod malo teže živi. To će biti pokazatelj da država Srbija misli o vama", poručio je Petković.

Prema njegovim rečima, politika države Srbije je da ulaže u mir, da gradi, stvara i ekonomski jača.

"Kada je država Srbija jaka, onda upućujemo i pomoć našem narodu na Kosovu i Metohiji. Čestitam vam veliki praznik i želim da se još mnogo godina u zdravlju, sreći i veselju viđamo na ovom svetom mestu. Vaše je, da kao ova sveta crkva opstaje vekovima, da i vi opstanete na ovim prostorima i sačuvate vaša ognjišta, a sve ostalo će biti naš posao", naglasio je Petković.

U ime vernog naroda, reči zahvalnosti čelnicima Kancelarije za Kosovo i Metohiju uputio je mesni paroh Stevo Mitrić koji je rekao da ova poseta daje snagu srpskom narodu da opstane na ovim prostorima.

"Mi godinama i decenijama vežbamo da budemo bolji, da budemo smireni, da junački osećamo da smo Srbi iako imamo ponekad pognutu glavu. Zahvalio bi direktoru Petru Petkoviću što nam je došao uoči velikog praznika Cveti, da nam kaže da naš boravak i život ovde nije uzaludan, već da je on, pre svega za nas hrišćane, jedan izazov da ovde postanemo što bolji. Ovaj gest ljudskosti koji su pokazali čelnici Kancelarije za KiM zagreva nam toplinu srca", rekao je Mitrić.

Drugi dan posete Kosovu, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković započeće prisustvom liturgiji u manastiru Visoki Dečani, gde će boraviti povodom hrišćanskog praznika Cveti, nakon čega će obići i Štrpce.

(Kurir.rs/Tanjug)