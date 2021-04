OVO JE PREKRETNICA ZA SRBIJU: Vučić o podršci EU za izgradnju pruge do Severne Makedonije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je danas da je u Briselu dogovorio podršku EU za izgradnju železničke pruge između Beograda i Niša, kao i Niša do granice Severne Makedonije.

Rekao je, na konferenciji za štampu posle razgovora sa šefom evropske diplomatije Đozepom Boreljom, da pred put nije želeo da govori o tome sve dok nije od predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen čuo da je Unija spremna da nam pruži podršku.

- Plašio sam se da govorim o tome pre današnjeg sastanka sa Fon der Lajen. Izgradićemo zajedno sa EU železničku prugu između Beograda i Niša, ali i od Niša do Preševa, odnosno ka granici Severne Makedonije. To će biti velika promena za našu zemlju - kazao je on i istakao da je ovo prekretnica za Srbiju.

Vučić je istakao da će to stvoriti mnogo novih prilika za građane i one koji se vraćaju u zemlju, ali i za bolji transport iz zapadne Evrope kroz Srbiju do Skoplja i Istanbula.

- To će značiti mnogo ne samo za transport ljudi, već i robe i nisam mogao da sakrijem svoje uzbuđenje povodom toga - rekao je on.

Vučić je ocenio da je to jedna od najvažnijih stvari koje će postići u toku svog mandata.

Izrazio je nadu da će ugovor, s tim u vezi, uskoro biti potpisan, te preneo da je pozvao Fon der Lajen da dođe u Srbiju i na licu mesta vidi koliko je to značajan projekat.

Ponovio je da su to sjajne vesti za građane Srbije, te kazao da je danas ponosan što je srpski predsednik koji donosi takve divne vesti.

- To govorim zato što ćemo dobiti 35 do 50 odsto sredstava iz fondova EU za taj projekat. To spada u Zelenu agendu. To je velika količina novca za nas, oko 600 do 700 miliona evra za taj projekat - objasnio je Vučić.

Kazao je da je zahvalan i da nas to obavezuje da ispunimo obećanja na polju vladavine prava i ostalo.

Dodao je da u vezi usklađenosti Srbije sa deklaracijima EU što se tiče važnih političkih tema, koje se pojavljuju u međunarodnom kontekstu, očekuje poteškoće

- Obavezali smo se i odlučni smo da povećamo nivo usklađenosti sa deklaracijama EU. Biće nekih izuzetaka zbog naše teške pozicije i to ne krijem - istakao je on.

(Kurir.rs/Tanjug)