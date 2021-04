PREDSEDNIK VUČIĆ MISLI DA AJHORSTOVA NIJE PISALA NON PEJPER: Ovo mi ne liči na Angelinu, uveren sam da ona to nije uradila

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ne može da potvrdi da je autorka poslednjeg non pejpera izvršna direktorka Evropske službe za spoljne poslove ( EEAS) za Evropu i Aziju, Angelina Ajhorst, jer je uveren da to nije ona uradila.

Na pitanje novinara da li može da potvrdi da je Ajnhorst autorka poslednjeg non pejpera i ako jeste koja je težina tog nezvančnog dokumenta, Vučić je rekao: "Ne mogu to da potvrdim, jer mislim da nije. Ovo mi ne liči na Angelinu Ajnhorst i uveren sam da ona to nije uradila".

Mediji su ovih dana spekulisali ko bi mogao biti autor non koji je prištinska Koha plasirala kao nemačko francuski predlog kojim se kao finalno rešenje dijaloga Beograda i Prištine predviđa "međusobno priznaje suvereniteta i treitorijalnog integriteta", i široka autonomija za Srbije na KiM.

