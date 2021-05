VIŠE TUŽILAŠTVO U BEOGRADU: Palma podneo krivičnu prijavu protiv "zaštićenog svedoka" Marinike Tepić

Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma je u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu podneo krivičnu projavu protiv Branislava Radosavljevića, "zaštićenog svedoka" Marinike Tepić.

Kako se navodi, krivična prijava je podneta zato što postoji "osnov sumnje da je Radosavljević putem sredstava javnog informisanja izvršio krivično delo Izazivanje panike i nereda", tokom konferencije za štampu u sedištu političke organizacije "Stranke slobode i pravde" u Beogradu

"Jagodina, i uopšte pomoravski kraj je tradicionalno, može se reći dosta konzervativan, gde se poštuju ljudske vrednosti kao što su čast i poštenje, odgovornost i istinitost, gde se u vezi sa tim na najvišem nivou porodicne vrednosti, kao noseći stub. Pozivanje osumnjičenog i spominjanje trinaest ipo hiljada muškaraca, na zaštitu navodnih žrtvi od strane njihovih roditelja, prijatelja, ujaka, stričeva, dedova, i tako dalje, ustvari predstavlja najperfidniju pretnju u pravcu ugrožavanja podnosioca krivične prijave i njegove uže i šire porodice, i to na najobjektivniji način. Očiglednom zamenom teza, o nekakvoj imaginarnoj ugroženosti devojaka-žena navodnih žrtava, i koje su navodno ugrežene od podnosioca prijave, ustvari se postiže efekat poziva na njegov linč, i ta prazna konstrukcija predstavlja realan okidač za takvu mogućnost, pri čemu se Marković predstavlja kao institucija koji ima veliku svakojaku moć, koju svaki čovek, čak u normalnim okolnostima nerado prihvata i apriori ima otpor prema tome. Svemu ovome treba dodati činjenicu dugotrajnog trajanja pandemije izazvane korona virusom, gde su ljudi hteli to, ili ne međusobno distancirani, iscrpljeni fizički i mentalno, u inače lošoj ekonomskoj situaciji na širem prostoru ne samo Srbije, već i van nje. U sklopu tih činjenica, na navedeni način izazvan je opravdan strah Markovića za bezbednost, kako svoju tako i za bezbednost svoje porodice-najbližih, ne samo u Jagodini, nego na širem prostoru Srbije. Konačno, to je i cilj osumnjičenog da bez i jednog dokaza za javno iznete navode u stvari targetira Markovića i njegovu porodicu potencijalno nesagledivim posledicama. Opisanim radnjama, osumnjičeni je pored navedenog krivičnog dela izvršio najmanje još krivično delo, ugrožavanje sigurnosti sa svim zakonskim obeležjima toga dela, a sasvim sigurno i obeležja drugih krivičnih dela sa elementima podstrekavanja na nasilje, za koje se krivično gonjenje preduzima po službenoj dužnosti", navodi se u prijavi.

(Kurir.rs)