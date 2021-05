NAREĐENJE ZA VOJNU BAZU NA KiM SAM VEĆ POTPISAO: Milanović umesto izvinjenja opet napada Srbiju NISAM ZNAO DA ĆE VUČIĆU DA SMETA

Hrvatski predsednik Zoran Milanović izjavio je danas da povećanje broja vojnika te zemlje na KiM nije "nikakva provokacija" prema Srbiji.

- Već sam potpisao to naređenje, ali da sam znao da im to toliko smeta možda bismo razgovarali, bez ruganja - rekao je hrvatski predsednik i dodao da nije mislio da će "ljudima u Beogradu i konkretno Vučiću" smetati povećana prisutnost hrvatskih vojnika na KiM.

Milanović je rekao da je hrvatska vojska na KiM već godinama, a sada je prisutnost povećana nakon što su vojnici te zemlje napustili Avganistan.

- Nije to nikakva provokacija prema Srbiji. Pitanje nezavisnosti i položaja albanskog naroda je tema koja je dovela do rata i to nekoliko ratova - rekao je Milanović.

Hrvatski predsednik tvrdi da srpske vlasti ne znaju kako da se izvuku "iz klopke u koju su sami upali pre 30 godina sa Miloševićevim orgijanjem po Kosovu koji je izazvao rat u Jugoslaviji".

- Hrvatska je imala ogromnu štetu od rata. Emotivno i materijalno. Srbija puno veću. Ja sam hrvatski predsednik, nisam predsednik Srbije, ali ne možeš da ne vidiš. Koliko god se Đakovo nije razvijalo kako je trebalo i postalo još bogatije, toliko je Paraćin nažalost stao tamo gde je bio osamdesetih godina - kaže predsednik Hrvatske.

Milanović, takođe, tvrdi da srpske vlasti "sve rade da ne uđu u Evropsku uniju, a kao pregovaraju".

- Mi nismo u ravnopravnom položaju. Mi smo član EU, oni nisu. I ako žele da uđu moramo da razgovaramo. Nama nije padalo na pamet da se tako bezobrazno i drsko ophodimo sa Slovenijom koja je manja od Hrvatske, ali je bila član EU - izjavio je Milanović i dodao da Hrvatska ne želi da taj položaj koristi za ucenjivanje.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je juče da Beograd želi da ima dobre i korektne odnose sa svima u okruženju, a da postupci i izjave iz Zagreba, povodom najava da će Hrvatske napraviti vojni kamp na KiM, nisu izraz poštovanja prema Republici Srbiji.

- Zašto je nekome potrebno da se hvali i da učestvuju na takav način. Mogli su da odbiju Kfor, ali su sa namerom doneli takvu odluku da bi dodatno unizili Srbiju. Primili smo poruku i razumeli - istakao je Vučić povodom najave hrvatskog ministra spoljnih poslova Gordana Grlića Radmana da će njegova zemlja na KiM formirati vojni kamp.

(Kurir.rs/Tanjug)