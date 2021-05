DRAGAN MARKOVIĆ PALMA: Sutra podnosim krivične prijave protiv Marinike Tepić i Sande Rašković Ivić

“Sutra ću podneti krivične prijave protiv Marinike Tepić i Sande Rašković Ivić Višem javnom Tužilaštvu u Beogradu, odeljenju za visokotehnološki kriminal. Krivična prijava istom Tužilaštvu već je podneta protiv kriminalca Branislava Radosaljevića, lažnog svedoka radnice Dragana Đilasa Marinke Tepić, koji je već do sada 6 puta hapšen i jednom osuđivan”, izjavio je danas gostujući na TV Pink, predsednik Jedinstvene Srbije, narodni poslanik i predsednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma.

foto: Zorana Jevtić

"Sve što su izgovorili i taj kriminalac, stranački aktivista Đilasove partije Branislav Radosavljević, radnica Dragan Đilasa Marinika Tepić i Sanda Rašković Ivić, o podvođenju maloletnica devojaka i žena je čista laž i sve što je rečeno u toj izmišljenoj aferi je laž. Ne postoji nijedan dokaz za to što tvrde osim laži izgovorene od strane tog kriminalca, svedoka Marinike Tepić” rekao je Marković. “Prva laž koju je izgovorila Marinka Tepić je da se u javnom sektoru i lokalnoj samoupravi u Jagodini žene zapošljavaju putem “telefona za druženje” zbog čega je 393 žena tužilo Mariniku Tepić", izjavio je lider Jedinstvene Srbije.

"Druga laž je tog kriminalca Branislava Radosavljevića, koji je skremblovan rekao da je radio kod mene i u mom hotelu 2010. i 2011. godine. Niti je on ikada radio kod mene, niti je hotel koji pominje moj, niti je taj hotel radio 2010. i 2011., jer je otvoren 2012. godine. Treću laž je izgovorio Mića Jovanović vlasnik Megatrend univerziteta o nekim dešavanjima na proslavi mog 50. rođendana, a tada je bilo prisutno 250 ljudi uključujući i moju porodicu. To je sam Jovanović demantovao i rekao da je to izgovorio zato što je bio ljut ne mene, jer mu protokol tadašnjeg predsednika Srbije nije dozvolio da sedi za glavnim stolom” rekao je Marković.

On je kao sledeću laž naveo, kako tvrdi, laž Sande Rašković Ivić i zamolio voditeljku TV Pink da pročita odgovor počasnog konzula Srbije u Italiji Roberta Veraldija nedeljniku “Vreme” na upit o događaju koji pominje Sanda Rašković, a u odgovoru se ističe da Roberto Veraldi jasno potvrđuje da je on autor pisma demantija koje je već uputio ambasadi Srbije u Rimu i na još nekolko adresa u Srbiji.

“Nisam učestvovao niti prisustvovao hipotetičkim događajima u poseti delegacije iz Italije gradu Jagodini. Tada se pričalo o dolasku investitora i o slanju studenata na univerzitet “Gabrijel Danuncio” u Peskari”, tvrdi Dragan Marković.

U toj delegaciji bio je i tadašnji funkcioner gradske vlasti u Peskari Lučano Vidino Paluši koji kaže: "Sa sigurnošću mogu da kažem da teme o kojima me pitate su sasvim nove i da nikada nisam čuo za nešto slično. Paluši za nedeljnik “Vreme” kaže da je jedina ceremonija koja je bila u Jagodini je večera u restoranu, a da mu ostale tvrdnje liče na onu “da se stvar oblati”.

“I poslednja laž koju su plasirali je da je navodno obijen stan predsednice partije Dragana Đilasa”, kazao je Marković i takođe zamolio voditeljku emisije da pročita zvanično saopštenje Policijske uprave u Jagodini u kome se kaže “netačna je informacija da je obijen stan Katarine Jokić predsednice Gradskog odbora Stranke slobode i pravde u Jagodini, odnosno, policija je na licu mesta konstatovala da nikakvog obijanja stana nije bilo”, kaže Palma i odgovara.

"Šta su time hteli? Da kažu “eto Palma plaši svedoke, obija stanove” i da zbog toga neće navodni svedoci da se pojave, a ni navodne žrtve, a neće se pojaviti niko jer ih nema”, kazao je Marković.”Marinika Tepić i Dragan Đilas su tražili da se proces ne odvija u Jagodini. Evo ne treba ni u Kraljevu, ja sam ih tužio Tužilaštvu u Beogradu. Što su tražili to su i dobili. Ovo što su uradili Dragan Đilas, Marinika Tepić i Sanda Rašković Ivić su najteže uvrede koje je ikada iko izgovorio na političkoj sceni. Oni imaju kriminalce za svedoke, a iz Jagodine im šalje informacije neuračunljiva osoba sa “šifrom”, tvrdi Marković.

Dragan Marković Palma navodi da će obavestiti Tužilaštvo.

foto: Fonet/Marija Oković

"Ono što meni sada nije jasno zašto Tužilaštvo iz Kraljeva ide obrnutim redom, pa traže od nas spisak svih ljudi koji su do sada bili na raznim putovanjima, a takvih ljudi je 44 000. Nije sporno, ali valjda bi prvo trebalo da traže te navodne svedoke i žrtve. Problem je u tome što nema ni žrtava ni svedoka, jer nema ni dela, niti se ikada desilo tako nešto za šta me optužuju. Njihov cilj je bio da mene oblate i to su dobro uradili, ali im neću ostati dužan, mislim na sud, ne ništa privatno. Tužiću ih i boriću se, ako treba i pred međunarodnim sudom. Sve su slagali, ali baš sve. A Sanda Rašković Ivić je nakon prethodnih izbora, čim je ušla u parlament, napustila stranku sa kojom je ušla kao poslanik u Skupštinu i odmah došla kod mene u kancelariju da razgovara o saradnji. Vi je pitajte šta je tada tražila. Ona živi od politike. Nju ću posebno da tužim zašto, kada je bila ambasador u Italji, nije poslala depešu ministarstvu spoljnih poslova Srbije u Beogradu o tome što sada priča za mene. To joj je bila dužnost i obaveza ukoliko je to bilo tačno. Problem je što ništa nije tačno, a nije mi jasan njen motiv kao intelektualca i psihijatra da tako laže”, izjavio je Marković.

