NERADNIK! Zoran Milanović PUKAO OD ZAVISTI prema Vučiću i Srbiji, pa najniže vređao našu državu!

Hrvatski predsednik Zoran Milanović ne prestaje sa provokacijama i napadima na Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića. Nakon što je Hrvatska najavila podizanje vojnog kampa na Kosovu, Milanović sada tvrdi da je Srbija neuspešna zemlja, koja namerno ne ulaže dovoljno truda da uđe u Evropsku uniju, jer bi tada „sadašnja vlast morala da traži drugu domovinu“. Sagovornici Kurira ocenjuju da su Milanovićeve izjave neutemeljene, te da nisu ni vredne ozbiljnog komentara.

Teške reči

Sve je počelo u subotu po podne, kada je Milanović kao iz topa ispalio arsenal uvreda na račun naše zemlje i državnog vrha.

- Ja sam predsednik republike, koji je izabran na isti način kao i on (Vučić), ali moja ovlašćenja su tačno tolika kolika treba da budu, a on je gospodar države, jedne države koja nije uspešna, koja ne zna šta bi sa sobom, koja ne zna da li bi u EU. Ne bi, jer oni sve rade da ne uđu u EU, a kao pregovaraju. To je naprosto zaluđivanje. Jedna vrsta stoun volinga - rekao je Milanović i dodao: - Mi smo član EU, oni nisu. I ako žele da uđu, moramo da razgovaramo. Nama nije padalo na pamet da se tako bezobrazno i drsko ophodimo s državama, sa Slovenijom, koja je manja od Hrvatske, ali je bila član EU. Hrvatska ne želi da taj položaj koristi za ucenjivanje, ali imam utisak da na drugoj strani uopšte ne postoji stvarna ambicija da Srbija za 15 godina uđe u EU. To je možda zato što bi svi koji sad vladaju Srbijom morali da traže domovinu negde drugde.

Zamerke kao odlikovanje

Milorad Pupovac, zastupnik u hrvatskom Saboru iz redova Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS), koja je deo tamošnje vladajuće većine, ocenjuje za Kurir da izjava Milanovića da Srbija nema interese da uđe u EU ne odgovara stvarnosti.

- Srbija je na putu prema EU, s tim što EU, nažalost, nema više otvorena vrata kao nekada za proces proširenja, a dodatno stanje na području jugoistoka Evrope je takvo da EU nije ulagala dovoljno velike napore da se neka od otvorenih pitanja reše, te da se zemljama koje pristupaju ozbiljno pomogne. No, sada vidimo da postoje naznake da se to promeni i da se zemlje podrže u procesu pristupanja, pre svega po pitanju izgradnje infrastrukture, jačanju ekonomija i političkom dijalogu između zemalja u regiji. To je stvarno stanje i to su stvarne težnje, a sve drugo ne smatram vrednim komentara - kaže Pupovac.

Potpredsednik SNS Milenko Jovanov za Kurir poručuje da ni Milanović, ni ostali hrvatski političari ne mogu Vučiću da oproste što je Srbija i vojno i ekonomski uspešna, što je u nekim oblastima ne samo sustigla nego i prestigla Hrvatsku:

- Otuda njihova opterećenost Vučićem i ovakve izjave, a s druge strane, za njih je prihvatljiva samo Srbija koja puzi, kao i političari iz Srbije koji su se za sve i svašta izvinjavali, koji su sanjali svetionik na Jadranu i kojima je više stalo do Severininog autograma nego do interesa Srbije. Sa Vučićem mogu da zaborave na to, a sve što mu zameraju, Vučić može da nosi kao odlikovanje, jer to najbolje govori da za Srbiju i srpski narod radi odličan posao.

Ankica Mamić Grubo i atipično Hrvatski stručnjak za komunikacije Ankica Mamić za Kurir napominje da su obojicu predsednika, i srpskog i hrvatskog, jednako na izborima birali građani, te su i jedan i drugi legitimno izabrani: - A što se njegovih izjava tiče, naš predsednik je poznat po svom osobitom komunikacijskom stilu. On je i u kampanju ušao pod sloganom „Predsednik s karakterom“, te tako i upravlja i vlada, kao osoba koja nema nikakve zadrške u svojim mišljenjima, što nekad svakako izgleda grubo i atipično. On tako komunicira i sa našim premijerom.

Aleksandar Vulin Ako se u EU ide preko Hrvatske, onda ništa Šef hrvatske diplomatije Gordan Grlić Radman izjavio je da Zagreb podržava evropski put Srbije, ali je istovremeno upozorio i da taj put „ide i preko Hrvatske“. Na to ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin odgovara - ako je uslov da Srbija postane član EU da našim ćutanjem i ponižavanjem lečimo hrvatske komplekse, onda bolje da ne budemo nikada član EU. - Ako put u EU vodi preko Hrvatske i njenih uslova, bolje da i ne putujemo - kaže Vulin.

Ivana Žigić