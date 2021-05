NICOVIĆ: Jurić ili pravi sebi marketing ili ucenjuje političara pedofila

Zbog ponavljanja matrice na nekoliko meseci - da izađe u javnost i kaže da postoji političar pedofil, sada čak i više njih, a potom upornog odbijanja da kaže nadležnima ko je to, nameće se pitanje da li ovakvim istupima s vremena na vreme šalje nekome poruku, odnosno da li nekoga ucenjuje.

Bivši direktor beogradske policije Marko Nicović, kaže da Jurić ovakvim ponašanjem ili pravi sebi marketing ili ucenjuje političara pedofila o kome govori. - Jurić ili sebi pravi marketing, ucenjuje političara pedofila ili se promoviše kao neki zaštitnik ljudi koje država neće da zaštiti. Time što neće da kaže ko je to, on ostavlja na milost i nemilost nove žrtve predatorima koje bi policija mogla da uhapsi. To u suštini ide na ruku pedofilima predatorima, daje im manevarski prostor - navodi Nicović.

Kurir.rs

