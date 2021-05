IGOR JURIĆ PONOVO NIJE OTKRIO ZLOSTAVLJAČE DECE! Marko Nicović: Da li to nekoga ucenjuje?

Osnivač fondacije „Tijana Jurić“ Igor Jurić saslušan je juče ponovo u Upravi kriminalističke policije nakon što je izjavio da je siguran da „službe znaju za pedofile u vlasti i da ih drže po fiokama“.

Jurić ni ovoga puta nije otkrio nadležnima ko su navodni zlostavljači dece o kojima je govorio u javnosti. Zbog ponavljanja matrice na nekoliko meseci - da izađe u javnost i kaže da postoji političar pedofil, sada čak i više njih, a potom upornog odbija da kaže nadležnima ko je to - nameće se pitanje da li ovakvim istupima s vremena na vreme šalje nekome poruku, odnosno da li nekoga ucenjuje.

Jurić je ranije tvrdio da je među političarima i jedan pedofil, čije je ime uporno izbegavao da kaže, a sada ih, sudeći prema njegovim izjavama, ima više, a njihov identitet je, kako je rekao u medijima, poznat službama. Prema njegovim rečima, u Srbiji postoji jak pedofilski lobi i oni štite jedni druge.

Opasno

- Siguran sam da službe znaju za pedofile u vlasti i drže ih po fiokama. I siguran sam da ti ljudi rade mnogo toga baš zato što su u tim fiokama - kazao je Jurić u podkastu za jedan medij, kao i:

- Postoje oni koji svoju moć hoće da pokažu i na taj način, da budu s bilo kim, pa i na taj način, kada su i deca u pitanju. Kad sam izašao u medije sa pričom o političaru, ne možete da verujete koliko sam dobio pitanja - je l’ to taj i taj, imenom i prezimenom... „Pa mi smo znali za njega, pa mi smo znali za ovoga...“

Na voditeljkinu opasku „10 različitih...“, Jurić odgovara: „10 različitih“.

- Kad kažem da postoji pedofilski lobi u Srbiji, to budite potpuno sigurni i tu su ljudi koji će i te kako štititi jedni druge. Svestan sam u šta sam ušao. Svestan sam da određeni ljudi znaju da ja znam za njih. Svestan sam toga da su to jako krupne stvari. Ti ljudi, ako počnu da gube tlo pod nogama i sve privilegije koje imaju i tu moć, spremni su na sve - naveo je Jurić.

Dan kasnije, juče, dobio je poziv od UKP, a nakon saslušanja je rekao da je nadležnima izneo svoja saznanja u vezi sa pedofilima u Srbiji.

- Dao sam izjavu u svojstvu građanina u vezi sa svojim saznanjima o svemu onome čime se fondacija bavi. Zahvalio sam na profesionalnosti pripadnicima Odeljenja za krvne i seksualne delikte - rekao je Jurić kratko nakon informativnog razgovora.

Međutim, ubrzo je stiglo saopštenje iz MUP u kome navode da Jurić ne samo da ništa nije otkrio već je priznao da nema nova saznanja i da su njegove izjave analiza presuđenih slučajeva?!

- Pripadnici MUP obavili su razgovor sa Igorom Jurićem u svojstvu građanina zbog njegovih izjava koje je izneo u medijima o takozvanom pedofilskom lobiju u Srbiji. Ni ovoga puta Jurić policiji nije izneo nijedan dokaz, niti imena navodnih počinitelja seksualnog zlostavljanja dece kojima bi potkrepio izjave date u medijima. Jurić je izjavio da se njegove izjave ne odnose ni na koga konkretno, već da misli na ranije presuđene slučajeve. I posebno je istakao da ne iznosi bilo kakva nova saznanja, već da je njegova izjava plod analize već presuđenih slučajeva - navodi se u policijskom saopštenju i dodaje:

- Jurić nije naveo nijedno ime, niti je ukazao na pojedinca, grupu pedofila ili njihove žrtve, kao ni na one koji ih štite.

Na ovaj način se Jurić vratio na stari teren - izlasci u javnost sa šturim informacijama, uporno odbijanje pred nadležnima da otkrije ko je taj pedofil. Sada već više njih. Opet je šokantna priča puštena u javnost, umesto da je predata tamo gde treba - nadležnima i ponovo drugog efekta, osim uznemiravanja javnosti, nema. Treba pomenuti i suptilno slanje poruka između redova - oni znaju da ja znam, mogu da izgube sve...

Manevarski prostor

Bivši direktor beogradske policije Marko Nicović kaže da Jurić ovakvim ponašanjem ili pravi sebi marketing ili ucenjuje političara pedofila o kome govori.

- Jurić ili sebi pravi marketing, ili ucenjuje političara pedofila, ili se promoviše kao neki zaštitnik ljudi koje država neće da zaštiti. Time što neće da kaže ko je to on ostavlja na milost i nemilost nove žrtve predatorima koje bi policija mogla da uhapsi. To u suštini ide naruku pedofilima predatorima, daje im manevarski prostor - navodi Nicović.

Branko Ružić Potrebni dokazi, uznemiravanje javnosti je evidentno l Sa indignacijom sagledavam sva devijantna ponašanja, naročito prema deci. Mišljenja sam da bi svaki pojedinac, ukoliko drži do tog zdravog vrednosnog sistema, trebalo da zarad i ličnog kredibiliteta i senzitivnosti teme po čitavo društvo izađe s jasnim dokazima kod nadležnih institucija. U suprotnom, uznemiravanje javnosti je evidentno, ali i generalizovanje teme, koja ne sme i ne može da se odnosi na sve predstavnike bilo koje profesije u društvu. Odgovorni moraju biti sankcionisani u skladu sa zakonom.

Ekipa Kurira