PREDSEDNIK SRBIJE PRIPADNICIMA MUP-A: Radite najteži posao, štitite državu!

Pripadnici MUP-a štite i čuvaju državu, od čega ne postoji ništa teže, jer je uvek najlakše za sve kriviti upravo državu, i hvala vam što obavljate najteži posao, poručio je danas predsednik Aleksandar Vučić svim pripadnicima policije.

Vučić je istakao da je veoma važno da imamo snažnu policiju, fantastične vatrogasce, ljude koji pomažu prilikom bilo koje prirodne nepogode, jer kada građani ne znaju kome da se obrate - obrate se policiji, da im pomogne da reše probleme.

- Vi ste ti koji čuvate i štitite državu, a ne postoji ništa teže od toga, jer ne postoji ništa popularnije nego za sve kriviti tu istu državu. I zato vam veliko hvala što obavljate najtežo posao, što se na dnevnom nivou suočavate sa ubicama, razbojnicima, onima koji našoj deci daju drugu i ubijaju našu budućnsot - poručio je predsednik Srbije.

Policija je tu, kaže, da čuva red, mir i poredak, da bude garant svakome da može da bude siguran da će mu deca slobodno ići u školu, otići u grad i da će se sigurno vratiti svojim kućama.

- Od vas zavisi borba protiv organizovanog kriminala i korupcije i tražim od vas 1.337 novih pripadnnika, da budete još žešći i snažniji u toj brobi. Ničija partijska knjižica ili položaj na bilo kom mestu u državi, vladi ne sme da vas spreči da obavljate zakon - rekao je Vučić.

A, zakon je jednostavan - svi koji ga krše, bave se kriminalom, korupcijomm moraju da odgovaraju.

- Tako ćemo imati puno poverenje, građani će znati da dobijaju najbolji mogući rad svakog od nas, i u tome je vaša uloga neprocenjiva - rekao je Vučić.

foto: Printscreen/RTS

Predsenik se zahvalio pripadnicima policije na hrabrosti, a njihovim porodicama što su u stanju da razumeju potrebe posla.

- Ne mogu da zamislim koliko su puta vaši supružnici, roditelji patili i pitali gde ste, kako i na kojem zadatku, koliko je opasan. Kada je policajca ranjen ne osvrćemo se, postalo je normalno i uobičejno, a samo vi i vaše porodice znaju koliko je teško. Onoliko malo koliko mogu i kao predsednik Srbije uvek ću biti tu sa vama i vašim porodicama da kažem hvala na svemu što činite za našu zemlju, našu Srbiju - rekao je on.

Vučić je izrazio uverenje da će policajci uložiti još više truda, energije, imati još više snage da se obračunaju sa kriminalom, korupcijom i sa svim drugim što ugrožava zemlju, da će pokazati šta znači habrost i obučenost.

- Što se stanova tiče to je nas posao i mi ćemo to uraditu. I ove i iduće godien imaćete povećanje plata. Srpski policajac mora da ima dostojan život, normalnu platu da moze da obavlja svoj posao - poručio je on.

Vučić je zamolio policajce da sa punom posvečhenošću, ogromnim trudom, elanom rade svoj posao.

- Zahvalan sam svim policajcima, aktivnim i penzionisanim koji su, kada je bilo najteže, branili zemlju kada je bila napadnuta spolja na našoj teritoriji KiM. Hvala svima koji su uvek bili uz svoj narod. Ja se ponosim vama, za razliku od onih koji su se od vas sklanjali i vas sklanjali - rekao je on.

Građanima Srbije je poručio da je policija tu da štiti njihova prava, da policija mora jednako da štiti prava Srbina i Bošnjaka u Pazaru, Mađara i Srbina u Suboticu, Rumuna i Srbina u Vršcu, Bugarin i Srbina u Dimitrovgradu, pripadnika bilo koje nacije i manjinske grupe. Vaša obaveza je da budete ljudi na svakom mestu. Ljudi i poštovanje zakona su osnovna pravila koja imate“, naglasio je on.

Zahvalio se policajcima što stoje po jakom suncu danas i pomažu da se iskaže najveće poštovanje 1.377 njihovih kolega koji su položili zakletvu.

- Država će se postarati da živite bolje, sa manje problema nego što su živeli stariji, a vi predanim radom da se odužite državi. Imamo samo jednu državu, rezervnu nemamo - zaključio je on.

(Kurir.rs/Tanjug)