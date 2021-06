LEKCIJA KRIVOKAPIĆU: Porfirije i Joanikije: Izneverili ste poverenje Amfilohija, ostavite se ličnih interesa i mržnje!

Patrijarh Porfirije poručio je juče da je vlast u Crnoj Gori, koja je na to mesto došla zahvaljujući snazi mitropolita Amfilohija, izneverila njegovo poverenje.

foto: Youtube/Printscreen

Samo nekoliko sati ranije rukovodstvu Crne Gore stigla je poruka i od mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija - da moraju da ostave iza sebe mržnju i sednu da razgovaraju o interesima naroda. Politička kriza u ovoj zemlji, koja traje poslednjih mesec dana, samo se produbljuje, a vlada premijera Zdravka Krivokapića više nema podršku Demokratskog fronta, ali ni Miodraga Lekića iz Demosa, kaolicionog partnera Alekse Bečića, predsednika Demokratske Crne Gore.

Ključni ljudi SPC pozvali su juče na red i mir, ali ako se uzme u obzir da je upravo Crkva lobirala da Krivokapić dođe za kormilo vlade, onda ove poruke imaju posebnu težinu.

Patrijarh je, u besedi u Crkvi Svete Trojice u Sremčici, rekao da su poslednji događaji u Crnoj Gori pokazali da su "oni koji su na krilima i u snazi mitropolita Amfilohija došli na mesto da grade mostove, da otupe oštrice, da zbliže ljude nezavisno od toga ko kom narodu pripada i na koji način se moli Bogu, izneverili poverenje mitropolita".

foto: Tanjug/Tara Radovanović

- Izneverili su samim tim, usuđujem se da kažem, i blagodat Božju i stavili se u službu sila ovoga sveta, koje postoje samo, braćo i sestre, isključivo i samo na polarizacijama - naveo je patrijarh i dodao: - Mi podržavamo da svaki narod ima svoju državu, u tome vidimo blagoslov i izraz slobode, mogućnost da svako razvija svoj specifičan dar, da ga razvija i da daruje sebe drugome, ali i da prima drugoga sebi u svoje naručje. Mitropolit Joanikije pozvao je vladajuću koaliciju na pristojnost.

foto: Youtube prtscr / Острог Тв Студио

- Hajde da budemo ljudi, da sednemo pa da razgovaramo i da vidimo šta ćemo činiti i da vidimo kako ćemo pomoći narodu, kako ćemo pomoći državi, kako ćemo rešiti unutrašnje naše probleme koje niko drugi ne može rešiti, a nije ni pošteno, nije ni ljudski, ni u skladu sa našim mentalitetom da bilo ko drugi u našu kuću dolazi da nas miri i da uspostavlja red, to je sramota i to oni koji vode danas narod, kojima je narod poverio tu dužnost, treba da imaju u vidu - poručio je juče mitropolit u besedi u manastiru Stanjevici kod Budve. Pozvao je političare koji su trenutno na vlasti da se oslobode viška strasti, viška mržnje, osude i da kao pristojni, civilizovani i odgovorni ljudi sednu i razgovaraju, da se pobrinu o interesu naroda, a ne samo o interesu svojih stranaka, svome ličnom interesu i ličnoj promociji. - Nisu tu postavljeni radi toga, nego da pomognu narodu i da pomognu svojoj otadžbini, da pomognu Crnoj Gori - kazao je mitropolit Joanikije, koji se osvrnuo i na nedavno usvojenu rezoluciju o Srebrenici u crnogorskom parlamentu. - Usvojili su rezoluciju o Srebrenici, a hoće li usvojiti rezoluciju o Jasenovcu? Jadovnu? Korićkoj jami? - zapitao je mitropolit i dodao da kada su "naučnici utvrđivali pojam genocida među ostalim narodima imali su u vidu stradanje srpskog naroda i to baš u Jasenovcu".

Sa druge strane, političari u redovima vladajuće koalicije se postrojavaju. Poslanici DF su napustili sednicu na kojoj se glasalo o rezoluciji o Srebrenicu i neće se vraćati u parlament, pa je pitanje kako će Aleksa Bečić, predsednik Skupštine, uopšte da obezbedi neometan rad. Pitanje svih pitanja sada je, kako saznaje Kurir, šta će da uradi upravo Bečić sa svojim demokratama i da li će se ići na rekonstrukciju vlade ili pak na nove izbore.

foto: EPA / Boris Pejovic

- Više nije na potezu DF, već ostatak parlamentarne većine. Demokratski front više ne podržava ovu vladu. Sada je sve na Bečiću - ili novi izbori ili formiranje nove vlade bez Krivokapića. Ako Bečić hoće da čuva svoju fotelju i Krivokapića, onda će se sigurno ići na nove izbore. Bečić bez DF neće imati kvorum i to mu je, negde, i jasna poruka šta treba da radi - kaže izvor Kurira iz vladajuće koalicije. Krivokapić više nema podršku ni Miodraga Lekića, predsednika Demosa. Lekić je pre četiri dana u Skupštini rekao da je premijer nedostojan i nedorastao da vodi vladu, da je pajac.

Kurir/K.Blagović

Čistka premijera Seo u fotelju i oterao saradnike Otkako je preuzeo dužnost premijera, Zdravko Krivokapić je smenio većinu svojih saradnika. Počelo je sa Željkom Savovićem, koji je bio na funkciji savetnika za unutrašnju politiku - on je podneo ostavku, ali se nezvanično moglo čuti da ga je premijer praktično naterao na taj potez. Iz kabineta premijera otišao je i savetnik Srećko Crnogorac, a nedugo za njim i Andrijana Đordan, šefica vladine službe za odnose sa javnošću. Nakon svađe u Patrijaršiji u Beogradu, Krivokapić je smenio i generalnog sekretara vlade Boža Milonjića. - Istina je da me je Krivokapić smenio, jer smo se sukobili u Patrijaršiji oko nepotpisivanja Temeljnog ugovora - kazao je Milonjić za medije i dodao: - Vidite, ne smeju da progovore o mojoj smeni. Čim zucnu, sazvaću konferenciju za medije, a onda im neće biti dobro. Verujte u to. Smenjen je i ministar pravde Vladimir Leposavić, a kabinet premijera napustila je i Gordana Radović, savetnica za ekonomska pitanja.

Miloš Vučević Rezolucija usmerena protiv srpskog naroda foto: Grad Novi Sad Miloš Vučević, funkcioner SNS i gradonačelnik Novog Sada, rekao je da Srbija nijednim aktom i nijednim delom ne dovodi u pitanje nezavisnost Crne Gore, a povodom usvajanja rezolucije o Srebrenici u njihovom parlamentu.

Dritan Abazović Srbi, ne mešajte se! Potpredsednik vlade Crne Gore Dritan Abazović poručio je juče da zvaničnicima iz Beograda treba da bude jasno da je Crna Gora nezavisna država koja samostalno odlučuje o svojoj sudbini. foto: BETA/Bojana Cupic - Svima treba da bude jasno, naročito zvaničnima iz Beograda koji se poprilično bave Crnom Gorom u poslednje vreme, da je ovo nezavisna država koja samostalno odlučuje o svojoj sudbini i ne pristaje na poniženja - naveo je Abazović.