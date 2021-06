POSLANICI POSTAVILI PITANJA PREDSTAVNIKE IZVRŠNE VLASTI I NADLEŽNE ORGANE: Pitali o Đilasu, Jeremiću, Vuletiću, Gazimestanu

Poslanici Skupštine Srbije pitali su danas predstavnike izvršne vlasti i nadležne organe o aferama opozicionih lidera, kao i o ponašanju prištinske policije na Gazimestanu.

Poslanik sa liste "Aleksandar Vučić-za našu decu" Uglješa Mrdić pitao je MUP i Ministarstvo finansija o istragama u vezi sa "milionskim računima Dragana Đilasa".

- Činjenica je da je Đilas na štetu građana stavio milione evra u džep. To nisu afere, to su činjenice, od slučaja Mosta na Adi do njegovih 619 miliona evra i desetine miliona evra na računima - rekao je Mrdić u Skupštini Srbije.

Pitao je i šta je sa aferama i "dogovorima domaćih političara sa svetskim prevarantima" i naveo da tu misli na predsednika Narodne stranke Vuka Jeremića.

- Šta su uradili povodom afere gde je sa međunarodnim kriminalcima stavio milione evra u džep - pitao je Mrdić.

Želeo je da zna i šta je do sada urađeno u vezi sa upadom u Skupštinu Srbije, kao i o slučaju profesora Pravnog fakulteta Vladimira Vuletića koji je, kako je rekao Mrdić, lagao u policiji da nije sarađivao sa mafijom.

Šef poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije Đorđe Milićević pitao je vladu u vezi sa jučerašnjim događajem na KiM koji su, kaže, ozbiljno uznemirili srpsku javnost, a koji su pokazali da nema naznaka u promeni ponašanja Prištine.

foto: Printscreen/Skupština Srbije

On je rekao da je bilo nedopustivo ponašanje prištinske policije na Gazimestanu, gde je uhapsila srpskog mladića iz Podgorice, jer nije dozvolio maltretiranje monahinje.

Milićević kaže da je tamošnja policija oduzimala na Gazimestanu prilikom obeležavanja Vidovdana majice sa likom kneza Lazara, srpske zastave.

- Žele da dokažu kako je KiM samo njihovo, da tamo nema mesta za Srbe - rekao je Milićević i ocenio da je to pokušaj nasilnog prisvajanja dela teritorije i istorije.

Poslanik Stranke pravde i pomirenja Samir Tandir pitao je Ministarstvo zdravlja kada se može očekivati završetak konstituisanja organa Zdravstvenog centra Prijepolje. Tandir je pohvalio Ministarstvo zdravlja i sve zaposlene u zdravstvu zbog svega što su uradili tokom pandemije korona virusa, te dodao da je važno da se sada završi i taj proces. Vlada je, kaže Tandir, imenovala vd direktora i na tome se stalo, a sada treba formirati Upravni i Nadzorni odbor i doneti Statut Zdravstvenog centra.

Pitao je Ministarstvo pravde i Tužilaštvo za organizovani kriminal šta su uradili povodom krivične prijave koju je opština Sjenica podnela protiv bivšeg predsednika opštine, da li je pokrenuta istraga i u kojoj je fazi.

(Kurir.rs/Tanjug)