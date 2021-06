VUČIĆ: Izvinite što nisam plakao kao Đilas kad su mi lažno optuživali sina

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je večeras da nema nameru da poziva one političke partije na dijalog, koje su mnogo puta do sada rekle da ne žele da razgovaraju sa njim, već žele međustranački dijalog samo uz posredovanje stranaca.

Sa neparlamentarnim strankama koje ne žele dijalog uz posredovanje stranaca, Vučić kaže da su imali veoma dobar dijalog prošle sedmice i da očekuje velike rezultate.

Prema njegovim rečima, suština je da neko kaže da je spreman na civilizovan dijalog.

Dodao je da im je rekao da sa biračkim spiskom mogu da rade šta hoće i da prihvata da finasiranje stranaka bude transparentno.

Građanima, kazao je, može da obeća da će Srbija imati fer i poštene izbore.

Na insistiranje novinara Juronjuza da kaže zašto na dijalog, gde je bilo reči o Kosovu, nije pozvao i onaj drugi deo opozicionih stranaka, Vučić je bio izričit:

"Nisu zainteresovani za taj razgovor sa mnom. Rekli su mnogo puta do sada da neće da razgovaraju pošto sam izdajnik, kreten, kriminalac i sve drugo i da oni žele da razgovaraju samo sa strancima".

Predsednik je istakao da on nije stranac i da ne želi da ponižava svoju zemlju, kao i da mu, kako je rekao, ne pada na pamet da mu stranci određuju kako će da se ponaša.

Na opasku da je predsednik svih građana Srbije, pa i onih koji glasaju za Jeremića, Đilasa i druge, Vučić je ponovio da on samo postuje njihovu volju pošto su rekli da ne žele da razgovaraju sa "izdajnikom i krtenom".

O dolasku Jeremića i još četvorice opozicionara u Predsedništvo prošle nedelje koji su mu došli na radno mesto da ga, kako kaže, linčuju, Vučić je rekao da devet godina sluša najveće neistine o sebi, svojim saradnicima i članovima svoje porodice, a da do danas nije tužio nijednog novinara, nijedan medij i nijednog političkog protivnika.

Za njega je, ističe, demokratija da onaj ko je na vlasti mora da trpi i da prima udarce.

"Optuživali su me za bestijalne laži, posredno su me optuživali za ubistvo Olivera Ivanovića, za učešće u ubistvu Cvijana...To nije pitanje političkog dijaloga", rekao je Vučić.

Na konstataciju novinara da je optuživao pripadnike opozicije za krađu i kriminal, Vučić je rekao da je samo govorio ono što zna, a da je to pre svega pitanje za Tužilaštvo.

Tužilaštvo i sudstvo je u Srbiji nezavisno, dodao je i podsetio da je prethodna vlast promenila zakone i od tada sudijska funkcija je stalna, nema menjate sudija, a tužilac izabran 2009. i danas je na tom mestu.

Na pitanje da li sukob sa opozicijom treba da izgleda kao u petak u predsedništvu, Vučić je odgovario potvrdno jer, kako je rekao, kada vam, , neko svakog dana preti i kada ponove da je Ana Bnabić glupača i kokoška, njega to zanima iako je svestan da jedan deo javnosti to uopšte ne zanima.

Primetio je i da on, kako kaže, nikoga nije nikoga slao da odlazi u nečije kuće.

Na opasku da su se provokacije dešavale ispred zgrade u kojoj stanuje Đilas, Vučić je bio jasan da on:

"Šta je bilo ispred zgrade Đilasa. Uzvikivali su Đilase lopove, a to što ste optužili mog sina da je deo kavačkog kana to je sitnica, izvinite što nisam plakao ni tada ni kada ste optužili mog brata da je vlasnik Franša", primetio je ironično.

"Neverovatno je kako imate različite aršine, kroz interes vaših medija", primetio je Vučić i upitao:

"Šta očekujete od mene? Da radim za Sribiju u privlačenju investitora ili hoćete da se ceo život dodvoravam nekome ko preti nasiljem i ko ponekad pimenjuje to nasilje? Mi to nismo radili nikada kada smo bili opozicija. Oni to rade, a imaju podršku od samo tri ili četiri posto", rekao je.

Istakao je i da Srbija nije odeljena pola-pola ili 55-45 odsto, već je, rekao je, ovde reč o podeli u odnosu 70 prema 30.

