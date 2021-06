NA DANAŠNJI DAN UMRO JE MOMIR BULATOVIĆ, PREPUKLO MU SRCE ZA BOŠKOM: Život mu obeležila užasna tragedija, sina nikad nije preboleo

BEOGRAD/PODGORICA - Nekadašnji predsednik Crne Gore i savezni premijer SRJ Momir Bulatović preminuo je iznenada na današnji dan, u nedelju 30. juna 2019, u 63. godini, u Kučima.

Preminuo je posle nepunih nedelju dana od pomena sinu Bošku koji je pre 13 godina preminuo u 21. godini života.

Boško Bulatović (21), sin Momira Bulatovića, preminuo je 24. juna 2008. godine nakon kratke i teške bolesti, a sahranjen je u petak, 27. juna, u selu Raći, kraj Podgorice.

Pre 13 godina u podgoričkom Danu objavljena je čitulja za Boška Bulatovića od oca Momira, majke Nade i sestre Nine. Boško Bulatović bio je student ekonomije...

Podsetimo, Momir Bulatović rođen je u Beogradu 21. septembra 1956, a umro je u Raći, 30. juna 2019. Bio je predsednik Predsedništva SR Crne Gore od 1990. do 1993. godine, a potom predsednik Republike Crne Gore od 1993. do 1998. godine i predsednik Vlade Savezne Republike Jugoslavije od 1998. do 2000. godine. Bio je simbol Socijalističke narodne partije Crne Gore (SNP), koju je vodio od 1998. do 2001. godine.

Poticao je iz oficirske porodice. Zbog prirode očevog posla, porodica se često selila tako da je Momir Bulatović rođen u Beogradu, a osnovnu i srednju školu je završio u Zadru. U Crnu Goru je došao 1975. godine, nakon čega je u tadašnjem Titogradu upisao Ekonomski fakultet. Po diplomiranju, postao je asistent na istom fakultetu, na predmetu Politička ekonomija, a potom je stekao i zvanje magistra ekonomskih nauka.

Prema sopstvenim rečima, navodi Vikipedija, tokom celog života naglašavao je da je Crnogorac po imenu, a Srbin po prezimenu. Često je naglašavao da nije bitno da li se neko izjašnjava kao Crnogorac ili kao Srbin.

