NOVI DOKAZI I SVEDOCI: Mladićev tim koristiće izveštaj nezavisne međunarodne komisije o Srebrenici za obaranje presude?

Izveštaj Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji u periodu 1992-1995. mogao bi da izmeni maltene opšteprihvaćeni stav da se u Srebrenici zaista dogodio genocid. Ipak, afirmisanje prave istine o Srebrenici nailazi na velike otpore, pre svega politički motivisane, u međunarodnoj zajednici, pa će upotrebna vrednost ovog izveštaja biti tek na dnevnom redu, ocenjuju sagovornici Kurira.

Novi svedoci

U međuvremenu, odbrana Ratka Mladića, koji je pravosnažno osuđen, između ostalog i za genocid u Srebrenici, pažljivo već analizira pomenuti izveštaj i neki njegovi delovi, kako objašnjava sin generala Darko Mladić, mogli bi biti potpora za buduću reviziju presude.

- Komisija je suštinski došla do onoga što je i pozicija odbrane Ratka Mladića. Genocida nije bilo. Nismo bežali od toga da je bilo ratnih zločina, ali težište je bilo da su oni činjeni ne samo mimo generala Mladića već i protiv njega. Odbrana će detaljno analizirati ceo izveštaj i pre svega nas interesuje šta je komisija koristila od izvora. Za reviziju su nam neophodni novi dokumenti, do sada nekorišćeni, i novi svedoci. Moramo da uđemo u fusnote - naglašava Mladić.

Politički razlozi

Advokat Toma Fila ocenjuje da ovaj izveštaj jeste potpora za afirmisanje istine o Srebrenici, ali da još nije vreme za promenu onog glasnijeg stava, koji dolazi sa Zapada, da je tamo bio genocid.

- Oni pokušavaju da zabrane osporavanje genocida u Srebrenici i da nateraju skupštine evropskih država da donesu zakone da se to kažnjava. Prema tome, politički razlozi dominiraju i zato izveštaj komisije koju je vodio ugledni jevrejski istoričar, najbolji poznavalac Holokausta, ne menja ništa, nažalost. Namera haških tužilaca je bila i ostala da se Srbija kao država ubaci u taj zločin. Oni to nisu uspeli i mi kao država i ne možemo da se u tom smislu branimo pomoću tog izveštaja. A istina, o kojoj i izveštaj govori, jeste da nije postojao plan rukovodstva i države da se tamo ubiju ljudi i očisti teren, a za "Oluju" mi imamo to, imamo transkripte Tuđmana, koji ponavlja onu formulu NDH: "Trećinu Srba pobiti, trećinu proterati, a trećinu pokrstiti" - objašnjava Fila.

Milorad Dodik Prihvatamo izveštaj, iako nije lak za Srbe foto: Marina Lopičić Srpski član Predsedništva Milorad Dodik izjavio je da izveštaj komisije ukazuje da ispred Srebrenice ne može da stoji reč genocid, jer se on nije dogodio. Kako je naglasio, to su utvrdili stručnjaci za Holokaust i genocid, i to najeminentniji iz Nemačke, SAD, Izraela, Italije, Japana i Srbije. - To je naša istina o tome. Mi prihvatamo izveštaj, iako on nije nimalo lak za srpsku stranu, jer je tamo rečeno na koji način su neodgovorni pojedinci počinili zločine. Tamo se zaista desio zločin, ali je isto tako presuđeno za to - rekao je Dodik. On je podsetio da su svi Srbi koji su evidentirani da su imali ulogu u Srebrenici privedeni ili Haškom sudu ili Sudu BiH. - U tom pogledu, to je za nas završena priča. Što se tiče opisa događaja, smatramo da su relevantniji stručnjaci koji su o tome govorili nego što su to bile politički motivisane sudije koje su, pre nego što je počeo proces, donele odluku o tome šta bi trebalo da se presudi - poručio je Dodik.

