DRAGAN MARKOVIĆ PALMA Iza medijske hajke i spinovanja laži šefa mafije, ubica i koljača Belivuka stoje mediji pod kontrolom Đilasa

Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma izjavio je danas da se iza medijske hajke i spinovanja laži šefa mafije Veljka Belivuka stoje mediji pod kontrolom Dragana Đilasa.

"Iza medijske hajke i spinovanja laži šefa mafije, ubica i koljača Veljka Belivuka stoje mediji pod kontrolom Dragana Đilasa. Ti mediji blate instituciju predsednika Srbije, a samim tim blate celu Srbiju za rad ličnih interesa svog poslodavca. Razlika između predsednika Srbije i Dragana Đilasa je ta što Vučić u Srbiju dovodi fabrike i otvara nova radna mesta i donosi vakcine, gradi kliničke centre i bolnice, kako bi spašavali ljudske živote, a Dragan Đilas dovodi Tanju Fajon i evropske parlamentarce da još više blati Srbiju. Đilasov cilj je destabilizacija Srbije, ali taj film se neće gledati”, izjavio je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.

Dodaje da je "zanimljivo šta se poslednjih dana dešava".

"Prvo kreće poplava rezolucija o genocidu u Srebrenici, iza toga dolazi Kurti sa nebuloznim lažima o genocidu nad Albancima u 19. i 20. veku, a neposredno nakon toga neki mediji objavljuju lažne izjave "mesara" Belivuka i to ne neki mediji u inostranstvu, nego neki mediji u Srbiji. Predsedniče Vučiću, nema tu slučajnosti, nema tu koincidencije, sve je sinhornizovano, od Srebrenice preko Kurtija i Belivuka, pa do Dragana Đilasa i njegovih medija. Sada su pokazali koji je zapravo zahtev dela opozcije na temu izbornih uslova. Njihov zahtev je: "pustite nas da u našim medijima lažemo koliko hoćemo i da veličamo koga hoćemo, kako bi vlast krenula u represiju nad takozvanom opozicijom, a onda iza toga da dođe međunarodna zajednica". To je scenario. I sve to dolazi u vremenu kada Srbija pobeđuje na političkom, ekonomskom i zdravstvenom planu", rekao je Marković.

"U državi koja važi za bastion demokratije, a to su Sjedinjene Američke Države, smrtna kazna je legalna u 33 američke savezne države, a izriče se za teška ubistva, čiji su počionici odrasle osobe koje nemaju nikakvih mentalnih poremećaja. Veljko Belivuk je moderni Jozef Mengele, a Belivukova “mesara” je Aušvic 21. veka i svaka kazna za takve monstrume osim smrtne je kao oslobađajuća i Jedinstvena Srbija smatra da za takva monstrouzna dela treba vratiti smrtnu kaznu, ukoliko je to moguće u skladu sa pravilima Evropske unije, kojoj Srbija teži", kaže Marković.

