ČLAN PREDSEDNIŠTVA SNS VLADIMIR ORLIĆ: Zna se da je Vučić meta kriminalaca, želeli da Srbiju pretvore u kuću strave iz Ritopeka

"Nikad nisam video Veljka Belivuka i ne povlačim se pred ubicama", izjavio je predsednik Aleksandar Vučić odbacivši tvrdnje vođe tog kriminalnog klana koje je objavio Krik o navodnim vezama sa njim.

Predsednik je najavio obraćanje naciji kako bi pokazao građanima šta je zaista pozadina ovog slučaja

O ovoj temi danas razgovaramo sa Vladimirom Orlićem, članom Predsedništva Srpske napredne stranke.

"Vučić je razmišljao da li da odgovara na neistine i gluposti primitivaca i zločinaca, ali sa druge strane, Aleksandar Vučić nije nikada izbegavao da odgovor pruži niti da se sklanja. On je objavio lično rat toj mafiji. On je zaslužan što svi znamo šta su radili, a to je videla cela Srbija, kako se keze i cere dok ljudima oduzimaju život", kaže Vladimir Orlić.

Visoki funkcioner Srpske napredne stranke je još dodao.

"Čuli smo i videli kako se dogovaraju sa svojim kosiljereom i kako da to plasiraju preko svojih novinara. Mafijaški konsiljere je taj advokat koji se dogovara sa njima", objasnio je Orlić .

On je još dodao da je isti advokat Belivuku, Miljkoviću ali i mnogim drugim kriminalcima.

"Iz usta tih navodnih istraživačkih novinara su izašle informacije da su te informacije dobili od tog konsiljerea. Dakle, svima je jasno da je bezočna laž u pitanju. Sa ovom vrstom dokaza i ovakvim dokazima, ne znam čemu mogu da se nadaju. Oni ostali, koji su potrčali da na tim lažima grade svoj juriš na Vučića, bivši režim i tajkuni, koriste to da upere svoje oštrice prema Aleksandru Vučiću", naglasio je član Predsedništva Srpske napredne stranke.

On je kritikovao i opozicione političare.

"Oni su svi rekli da će se ujediniti i na kraju su se ujedinili iza Belivuka, pa neka njega stave na vrh izborne liste", oštar je bio Orlić.

"Onaj arsenal koji je pronađen je spremljno za čoveka koji im je objavio rat, za Aleksandra Vučića. Ono nije oružje za tribinu. Potpuno je jasno da su oni imali na umu ne samo da gospodare nekom navijačkom grupom, već i Srbijom. A ovi zlikovci iz bivšeg režima misle Vučiću isto što i Zvicer. Ne možemo da budemo mirni i da se pravimo da je sve završeno i gotovo. Pravosudni organi treba da procene koja je težina dela koja su učinjena. Vučić nikada neće pristati da Srbije padne u kandže toj kamarili, da celu zemlju pretvore u kuću užasa iz Ritopeka. naglasio je Orlić.

"Belivuk je postao njihov mesija, koji je ujedinio sve koji su protiv Aleksandra Vučića. Ali Vučić im je rekao da predaja nikada nije bila opcija i imamo nameru da ih pobedimo jer sa takvima nema kompromisa", zaključio je Vladimir Orlić.

