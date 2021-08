IZBORI IZMEĐU 20. MARTA I 3. APRILA NA SVIM NIVOIMA ISTOG DANA: Predsednik Vučić na međustranačkom dijalogu

Izbori u Srbiji najverovatnije će biti održani istovremeno na svim nivoima, i to u perodu od 20. marta do 3. aprila sledeće godine, kako se moglo čuti danas na desetoj rundi međustranačkog dijaloga kojoj je prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Ovaj sastanak bio je važan jer je svojevrsna rekapitulacija ranijih devet susreta, a na osnovu dosadašnjih izjava učesnika dijaloga, najviše se pričalo o zastupljenosti u medijima ali i promeni u izbornom procesu u toku samog izbornog dana.

Razgovor je prošao u konstruktivnoj atmosferi, i da je iskazana volja da se izaže u susret zahtevima opozicije.

- Na osnovu svega što je izrečeno čini se da je vlast, spremna na ustupke oko svega što se moglo čuti do sada, pa i dogovora oko cenzusa. Bilo je reči da bi izbori na svim nivoima trebalo da budu održani u isto vreme, u perodu od 20. marta do 3. aprila. Dotakli smo se i tema finansiranja kampanje, i da je je teško ispratiti troškove uz dosadašnji sistem finansiranja, pošto se 20 odsto planiranih sredstava iz budžeta raspoređuje ravnomerno podnosiocima proglašenih izbornih lista, a onda preostalih 80 osto na one koji su prešli cenzus, srazmerno mandatima. Bilo je reči da se taj procenat pomeri, da više novca dobiju podnosioci proglašenih lista - otkriva izvor.

Bilo je reči, navodi sagovornik, i o smanjivanju funkcionerske kampanje, ali i konkretnim stvarima koji se tiču izbornog dana.

- Trebalo bi da bude održana zajednička obuka posmatrača izbora, a pored notara i opštinski overitelji će moći da overe prikupljene potpise. Saša Radulović iz pokreta DJB je tražio da se izjednački birački spisak sa spiskom MUP-a, a načelno je ostalo da bi tako moglo i da bude. Insistiralo se i da se obrati pažnja na nepravilnosti oko manjinskih lista - kaže sagovornik.

Povodom sastanka oglasio se i predsednik Skupštine Ivica Dačić, koji se zahvalio predsedniku Vučiću što se odazvao pozivu i podsetio da su teme bile podeljenje u četiri grupe o kojima su ponovo danas razmenili mišljenja.

- Dogovor je da krajem avgusta pristupimo pronalaženju rešenja koja bi podrazumevali medjusobni dogovori i da svi budu zadovoljni koliko je moguće- rekao je Dačić.

On je dodao da i dalje stoji da dogovor treba da se postigne šest meseci pre izbora.

- Treba da se postigne takav dogovor da na kraju niko nema primedbe na rezultate. Nastaviće se praksa obavljanja konsultacija oko nacionalnih i državnih pitanja, a predsednik Vučić pozvao predstavnike političkih stranaka na razgovore s rukovodom Republike Srpske za dva dana - najavio je Dačić.

Među prvima predsednik DSS Miloš Jovanović i POKS Žika Gojković, zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj, kao i šef poslaničke grupe SNS Aleksandar Martinović.

Pored predstavnika vladajuče koalicije učestvuju i predstavnici Dveri, pokreta Dosta je bilo, Srpske radikalne stranke, Zavetnika i Zdrave Srbije.

Prvi sastanak u okviru međustranačkog dijaloga, bez prisustva predsednika Evropskog parlamenta, održan je 28. aprila.

Drugi kolosek predvodi EU

Druga faza međupartijskog dijaloga o izbornim uslovima u Srbiji, uz posredstvo predstavnika Evropskog parlamenta, započeta je 1. marta i to onlajn. Vodio ga je šef Spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta Dejvid Mekalister i predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić.

Bila je prisutna i poslanička četvorka Evropskog parlamenta, Vladimir Bilčik, Tanja Fajon i bivši poslanici Knut Flekenštajn (Fleckenstein) i Eduard Kukan.

Usledila je nakon prve faze međustranačkog dijaloga održana je krajem 2019. godine, pred parlamentarne izbore koji su održani 21. juna.

To nije urodilo plodom, budući da je veći deo opozicije, mežu kojima i SSP, DS, bojkotovao izlazak na birališta uz argument da nije bilo promena.

(Kurir.rs/Blic)