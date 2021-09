VOJNOPOLITIČKI ANALITIČAR KATEGORIČNO: Imamo spremne scenarije, čeka se da Priština prekorači CRVENU LINIJU

Uoči 4. septembra, kada ističu jednogodišnje obaveze Prištine i Beograda iz Vašingtonskog sporazuma koje se tiču novih priznavanja kosovske nezavisnosti, odnosno povlačenja priznanja, na ovoj relaciji došlo je do novih trzavica. S jedne strane, privremene mere lažne države Kosovo zabranile su Petru Petkoviću, direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju, da poseti južnu srpsku pokrajinu, pominju naoružavanje i nepoštovanje moratorijuma iz sporazuma, dok Beograd planira adekvatan odgovor.

Vlade Radulović, vojnopolitički komentator gostujući u Redakciji na Kurir televiziji naglasio je da je bilo jasno od početka da Priština nije imala nameru da sa nečim pozitivnim izađe u susret Beogradu.

"Sve što je do sada potpisano, dogovarano i razmatrano, u principu je poštovano samo sa jedne strane, sa naše strane. Za to vreme se Priština u najvećoj meri trudila da što je duže moguće primenu prolongira, primer za to je Zajednica srpskih opština (ZSO), sa sa druge strane koristili su tu priliku i manevarski prostor koji im je ostavljen da otvoreno izigraju stvari koje su unapred dogovorene", rekao je Radulović.

On je istakao da ovo nije prvi put da Priština nekom od naših zvaničnika ne dozvoljava da dođe na teritoriju južne pokrajine.

"Imali smo situaciju da naše košarkašice, rukometašice, odbojkašice ne mogu da dođu na sportski događaj i pređu administrativnu liniju. Ovo me ne čudi, upozoravamo na ovo prethodnih godina. Šta je rešenje, to najbolje znaju naše institucije. Najsrećnije rešenje ne bi bilo da javno i otvoreno odbacimo sve što smo potpisali i dogovorili, da li imamo spremljene scenarije, ja uopšte ne sumnjam u to. Čeka se da Priština prekorači crvenu liniju", poručio je sagovornik Kurir televizije.

On kaže da je Srbija ispoštovala moratorijum na povlačenje priznanja.

"Ukoliko izlobira Priština da nađe državu koja bi priznala njihovu tzv. nezavisnost, nemam dilemu da mi već imamo nekoliko država koje su spremne da učine suprotan potez, odnosno tu nezavisnost ponište", zaključio je vojnopolitički komentator.

