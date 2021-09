KOŠARE I PAŠTRIK - SRPSKI TERMOPILI: Knjiga Nebojše Pavkovića i Boška Antića o epskim bitkama , autori kažu RAZOTKRIVAMO LAŽI

BEOGRAD - Knjiga haškog osuđenika i ratnog komandanta Treće armije Vojske Jugoslavije generala Nebojše Pavkovića i admirala u penziji Boška Antića "Košare i Paštrik - Srpski Termopili", koja donosi brojne dokumente vezane za te dve bitke u proleće 1999. godine, u izdanju Medija centra Odbrana, predstavljena je danas u Domu Vojske.

foto: Fonet

Pavković je u mejlu poslanom iz finskog zatvora, gde izdržava zatvorsku kaznu, poručio da knjiga dokumentuje puno toga i razotkriva laži nekih zlonamernih pojedinaca, koji su se "radi svoje lične promocije sebi pripisivali ulogu i značaj koji nisu imali, proglašavali za komandante odbrane, što nije tačno".

Knjiga dokumentima sve to demantuje. Jedino su komandanti 125. i 549. motorizovane brigade mogli da komanduju jedinicama na tom području i svim pridodatim grupama, ukazao je Pavković.

Ratni komandant 125. brigade general potpukovnik u penziji Dragan Živanović konstatovao je da Pavković ima najbolju arhivu o ratnim dešavanjima na Kosovu, sva dokumenta od brigada, preko komande Prištinskog korpusa do Generalštaba, i zato su svi podaci u knjizi precizni.

Bitka na Košarama imala je odlučujući uticaj da ne dođe do prodora neprijatelja, agresora u Juničko polje i kasnije ka Đakovici, objasnio je Živanović, pod čijom komandom su bile jedinice na Košarama, i dodao da je knjiga spomenik svim herojima koji su dali živote na tom području, u bici koja je počela 9. aprila 1999. godine.

Kako je naveo, glavni teret te bitke, koja je bila "borba u susretu, jedan od najtežih oblika ratnih dejstava, jer ne znate položaje neprijatelja", izneli su mladi vojnici na redovnom služenju vojnog roka, klase mart 1998. godine.

Ilustracija foto: Printscreen/RTS

Ratni načelnik štaba 549. briogade, brigadni general u penziji Stojan Konjikovac je upozorio da se u novije vreme moglo čuti zanemarivanje onog što se dešavalo na Paštriku, ali da se nada da će u narednom periodu toga biti manje.

On je napomenuo i da nekad nije bilo preporučljivo govoriti o tome, ali da veruje da je to vreme prošlo.

Bitka na Paštriku, opšti napad terotista iz Oslobodilačke vojske Kosova, redovnih jedinica albanske vojske, dobrovoljaca i plaćenika, poznatih kao "psi rata", počela je 25. maja i trajala do 10. juna, a prvi udar dočekalo je svega 400 pripadnika jedinice, od kojih je, prema rečima Konjikovca, 200 bilo na samoj granici, a 200 u selu Planeja, da bi do večeri bilo upućeno pojačanje od 400 ljudi, a do jutra još toliko, tako da je broj bio 1.200.

Najteži dan bio je 31. maj, kada je neprijatelj krenuo svim snagama sa vrha Paštrika, a prelomni trenutak bio je oko 13 časova, kada smo upotrebili vod višecevnih bacača raketa, sa dva plotuna su poklopili taj prostor. Tada je front utihnuo, a neprijatelj je narednih 10 dana kamionima izvlačio mrtve i ranjene, ilustrovao je on.

foto: Printscreen/ Youtube

Prema oceni Konjikovca, bitku na Paštriku karakteriše dejstvo strategijske avijacije NATO, bombardera B1 i B52, koji su u parovima po dva dejstvovali 24 puta na tom prostoru, a svaki nosi 55 tona bombi.

Od 24 puta, samo su dva puta "zakačili" delove naših snaga, naveo je Konjikovac, koji smatra da je sinonim bitke komanda komandanta brigade Božidara Delića: "Nema nazad - iza je Srbija".

(Kurir.rs/FoNet)