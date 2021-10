TUŽILAŠTVO ODLUČILO: Odbačena Đilasova prijava zbog afere Mauricijus

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa protiv više osoba, među kojima su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar finansija Siniša Mali, kao i glavni i odgovorni urednik "Večernjih novosti" Milorad Vučelić i pomoćnica glavnog i odgovornog urednika za digitalna izdanja Andrijana Nešić, a zbog tvrdnji da je bivši gradonačelnik vlasnik ukupno 53 bankovna računa u više zemalja sveta na kojima ima više od 67 miliona dolara.

U rešenju Tužilaštva navedeno je da "ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti". Time je, osim pomenutih, odbačena prijava i protiv v.d. direktora Agencije za sprečavanje pranja novca Željka Radovanovića i članicu Predsedništva SNS Vladanku Malović, koji su, takođe, bili obuhvaćeni. A, svi su se teretili za falsifikovanje isprava, odnosno izradu lažnih izvoda Đilasovih bankarskih računa.

Tužilaštvo je u obrazloženju odbacivanja krivične prijave, kako tvrdi Đilas, navelo da informacije koje su objavljene u medijima nisu dovele do pokretanja istrage protiv lidera SSP, već su samo bile predmet medijskog izveštavanja, te da nije učinjena nikakva šteta u "pravnom saobraćaju". Takođe, kako su naveli, izvršenim proverama, utvrđeno je da predmetne isprave dokumenta o navodnim bankovnim računima oštećenog nisu dostavljena Ministarstvu finansija, Upravi za sprečavanje pranja novca u predmetnom periodu ili bilo kojem drugom vremenskom periodu. Niti je na osnovu istih pokrenut ili iniciran bilo koji postupak pred ovom upravom.

Đilas je danas tim povodom održao konferenciju za medije, na kojoj je ponovo optužio da su objavljena dokumenta o desetinama miliona evra koje poseduje na brojnim računima u inostranstvu - falsifikat, a da oni koji su ih sačinili i objavljivali treba da krivično odgovaraju.

Reagovao je ministar Mali, koji je rekao da Đilas "iznova bezočno laže, jer očigledno smatra da je napad najbolja odbrana":

- Đilas je potvrdio ono što sam rekao na konferenciji za medije pre nekoliko dana, a to je da je njima glavni cilj napad na predsednika Vučića. Pošto zna da Vučiću ne može da se nađe nijedan račun, odlučio je da svoju priču zasniva na paroli "rekla - kazala", jer njegova mašta zaista može svašta. S obzirom na to da nema argumente protiv predsednika Vučića, zahvaljujući kome je Srbija danas uspešna i stabilna zemlja, Đilas nastavlja da izmišlja i laže, jer to je već dobro oproban recept.

Mali je dodao da je jasno da će Đilas da se služi svim raspoloživim sredstvima kako bi se vratio na vlast i nastavio da puni džepove:

- Ne zanima njega boljitak građana Srbije, već fotelju vidi kao svoj plen kako bi nastavio tamo gde je stao. Dok je bio na vlasti, njegove firme su prihodovale 619 miliona evra, a sa druge strane grad Beograd je grcao u dugovima i došao do ivice bankrota. Uveren sam da je Đilasova otimačina samo ružno sećanje iz prošlosti, ali da će ipak morati da sačeka sledeće izbore i pokuša da se na njima izbori za vlast, što je po svemu sudeći nemoguća misija.

Oglasili su se i narodni poslanici iz redova SNS, a Vladimir Orlić ukazao je da "ponovo žuti tajkun Đilas mrmljanjem i nebulozama brani samog sebe i svoj lopovluk".

- Ne pomaže tom utisku jada i nemoći ni sramno razmetanje tužbama protiv novinara, krivih samo zbog toga što rade svoj posao i traže odgovore na brojna pitanja u vezi sa Đilasovim računima i para sakrivenih nakon lopovluka. Protiv političara, pa i predstavnika državnih institucija, čiji je posao da sve navode po zakonu ispitaju i istinu utvrde, kako god ona glasila.

TRAŽI ZATVARANJE "PINKA"

Predsednik SSP Dragan Đilas najavio je da će uložiti žalbu na odluku Tužilaštva, za šta ima rok od osam dana, kao i da će podneti krivičnu prijavu protiv tužioca Zorana Kneževića. Đilas se takođe založio da TV Pink izgubi nacionalnu frekvenciju, tačnije da bude zatvorena, a ne da se, kako neki pozivaju, otvori prema opoziciji.

(Kurir.rs/Novosti)