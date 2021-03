PREMIJERKA BRNABIĆ O MAURICIJUSU I PRISLUŠKIVANJU: Sve je jasnija politička pozadina napada na predsednika Vučića

Premijerka Srbije Ana Brnabić govorila je o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, o načinima na koje će država motivisati stanovnike manjih mesta da se vakcinišu, ali i o novim saznanjima iz istraga koje se vode.

- Kasno sinoć sam razgovarala sa predsednikom Vučićem, jutros smo razmenili nekoliko poruka i zaista sam se kao dete radovala njegovoj poseti UAE i Bahreinu, jer znam koliko stvari za Srbiju predsednik uradi u ovakvim posetama, ali nisam očekivala da ćemo uspeti da, u saradnji sa partnerima iz NR Kine, ali i sa partnerima iz UAE planiramo otvaranje pogona za proizvodnju Sinofarm vakcine u našoj zemlji – istakla je premijerka Brnabić.

Ova vest je, kaže, važna, ne samo za naš zdravstveni sistem i zaštitu zdravlja naših građana, već je važna ekonomski, politički i geostrateški.

- Ovo je velika vest, već smo počeli da radimo na planovima, pripremama, da tražimo zemljište, a predsednik Vučić je dao rok da do 17. oktobra sve treba da se završi. Svi rokovi koje on da se ispoštuju, kao što niko nije verovao da za četiri meseca mogu da se izgrade dve potpuno nove bolnice, isto tako ćemo posvedočiti i ovoj snazi Srbije. Verujem da ćemo završiti i ovaj posao, kao i sve druge ambiciozne planove i ciljeve koje pred nas postavlja predsednik – izjavila je Brnabić.

Dodaje da je imala priliku da bude u UAE i da čuje do koje mere tamo poštuju predsednika Vučića i na koji način gledaju na Srbiju. Podseća da je, tokom Vučićevog trenutnog boravka u ovoj zemlji, u Srbiju stigao jedan avion sa podrškom i pomoći u vidu medicinske opreme. Ovo, kaže, pokazuje koliko cene našu zemlju, i koliko šeik Muhamed bin Zajed ceni lično prijateljstvo sa Vučićem.

- To su stvari koje menjaju našu perspektivu – rekla je premijerka.

Kada je reč o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u našoj zemlji, Brnabić kaže da se ona razrešava vakcinom, pa kada govorimo o merama, pre svega i uvek treba da govorimo o vakcinaciji.

- Vakcinacija, vakcinacija, vakcinacija! To je rešenje problema koji imamo, ne samo mi, već i čitav svet. Vakcinacija u Srbiji ide odlično, ne mogu da kažem da nisam zadovoljna, i u ovom trenutku imamo blizu 1.200.000 vakcinisanih makar jednom dozom i blizu 700.000 revakcinisanih stanovnika. Dakle, vakcinacija ide dobro, ali nam je važno da ide još brže. Počeli smo da otvaramo punktove za masovnu vakcinaciju, testirali smo to u Sremskoj Mitrovici i Kruševcu, za one koji se nisu prijavili, i to je dobro išlo. Verujem da ljudi u manjim mestima nemaju naviku da odu na portal eUprave da se prijave, nemaju vremena da okrenu call centar... Ili nemaju vremena, ili rade, pa im fokus nije na tome. Zato ćemo mi doći do njih. Ovo smo danas krenuli da radimo i u Beogradu, u prigradskim naseljima i selima oko prestonice, i to funkcioniše odlično – rekla je premijerka.

Najavljuje da će u nedelju posetiti jedan takav punkt kako bi se uverila u odvijanje vakcinacije, a od vikenda će ovakav vid imunizacije početi “da se širi” na druge gradove i opštine Srbije.

- Hvala i predsedniku na svim apelima da se prijave za vakcinu, a i ja bih iskoristila ovu priliku da zamolim sve naše građane da se prijave – rekla je premijerka.

Ovaj vikend će, dodaje, biti “zatvoren”, bez zabrane kretanja, ali sve osim prehrambenih prodavnica, apoteka i benzinskih pumpi neće raditi. Na ovaj način pokušaće se dalje širenje i cirkulacija virusa, ali je najbolja i jedina mera, ponavlja premijerka, vakcinacija.

- Što se brže vakcinišemo svi mi, pre ćemo postići kolektivni imunitet i vratiti se normalnom životu – kaže premijerka.

Na pitanje o aferi "Mauricijus" i privatnim računima Dragana Đilasa u ovoj ostrvskoj državi, Brnabić kaže da je od lidera SSP ništa ne iznenađuje.

- Već je jasno da, kada predsednik nije u zemlji, kreću ozbiljni politički napadi na njega, u šta smo se uverili prvi dan. Mislim da, kako je Vučić seo u avion, tako su ti hrabri ljudi krenuli da se javljaju, da napadaju i optužuju za razne stvari predsednika Aleksandra Vučića. Čuli smo i Daku Davidovića, koji naravno ne priča u svoje ime, već u ime nekih drugih ljudi iz Crne Gore. Videli smo i potpuno neverovatan napad od strane Marinike Tepić, koja je pokušala da za nešto optuži Vučića, a zapravo je nama otkrila da ona ima sve informacije o tome ko je prisluškivao, šta su čuli, sa kim je Vučić razgovarao… Ovo je zanimljiva tema sa kojom je Tepićeva sama izletela, što je dobro i hvala joj na tome, jer je dala istražnim organima nove informacije – kaže Brnabić za i nastavlja:

"Zanimljivo je i što advokat Vladimir Gajić brani osumnjičenu bivšu državnu sekretarku MUP Dijanu Hrkalović. I sada već vidite političku nit koja je sve jasnija, meni sve zanimljivija, i u nedelju sam baš o tome pričala. Dakle, to je ta mreža koja je zanimljiva, koja se polako pokazuje, i nit koja spaja ono što smo dosad mislili da je nespojivo.

Na pitanje o tome kako je shvatila Đilasovu izjavu da, samo objavljivanjem snimaka na televiziji sa nacionalnom frekvencijom može da se dokaže da klan Veljka Belivuka nije proizvod ove države i vlasti, premijerka kaže da “zaista ne može da tumači Đilasove misli, jer joj nisu jasne”.

- Mi smo potpuno različite osobe, potpuno različiti ljudi, a meni je važno da nadležne institucije rade svoj posao, da istražuju ovaj pokušaj državnog udara, ko je sve umešan u njega i iz kojih sve motiva, ali, kao što već rekoh, sve su jasniji neki politički motivi i neke političke veze koje su možda bile nezamislive – kaže Brnabić.

Dragan Đilas je, kao bivša vlast, učinio sve da se institucije Srbije u potpunosti razgrade, a mi smo ih gradili, jačali i zahvaljujući njima danas imamo ovakvu borbu protiv organizovanog kriminala, rekla je premijerka. Veruje da Đilasu, Tepićevoj, Gajiću, Jeremiću i svima onima koji "stoje sa druge strane" nije drago zbog snage instutucija Srbije, ali one moraju biti jake, da bi zemlja bila jaka, ističe premijerka.

- Neka institucije rade svoj posao, a on (Đilas) nemora ništa da se brine, rekao je svoj odgovor u vezi sa računom na Mauricijusu. Videćemo šta će biti dalje, ali sam sigurna da Vučić nije pričao o tome napamet, kao što inače ne priča o stvarima napamet - rekla je premijerka.

Danas se obeležava 18. godina od ubistva bivšeg predsednika Vlade Zorana Đinđića, a sociološkinja Vesna Pešić ovim povodom je izjavila da Srbija danas ne bi bila bolesna država, da Đinđić nije ubijen. Premijerka kaže da Srbija danas nije bolesna država, već država koja je verovatno u period svog najjačeg uspona još od svog osnivanja.

- Nikada ranije nismo bili prvi ili drugi u Evropi po ekonomskim pokazateljima ili u nekoj globalnoj borbi, kakva je borba protiv koronavirusa. Uspesi koje Srbija danas postiže zaista su za ponos svima nama i ne mogu da razumem da neko može za svoju državu da kaže da je bolesna, posebno kada imamo ovakve rezultate. To služi njima na čast – rekla je premijerka.

(Kurir.rs/TV Pink)

