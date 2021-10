MINISTAR I PREDSEDNIK PS VULIN: Alekandar Vučić može iz politike da ode samo na jedan način - sam, nikako drugačije!

"Nema ni jednog političkog razloga da SNS ne kandiduje Aleksandra Vučića za predsednika Republike Srbije, baš ni jednog. Da li možda imaju boljeg kandidata? Imaju nekog popularnijeg? Ima li bilo koja politička partija nekog boljeg kandidata i popularnijeg u narodu, kome se više veruje od Aleksandra Vučića?

Nema. Uticaj stranaca, stranih obaveštajnih službi, ljudi koji su radili zajedno sa njima, koji su ih slušali, sprovodili njihovu volju, ne može da prođe nerasvetljeno, ne može da prođe nekažnjeno. Srbija će saznati kakva je bila uloga svakog, šta je uradio protiv svoje zemlje i protiv svog predsednika", izjavio je ministar unutrašnjih poslova i predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin na televiziji Pink odgovarajući na pitanje da li će strane službe, odnosno njihov uticaj i pokušaj državnog udara, uticati na Aleksandra Vučića da se sledeće godine ne kandiduje na predsedničkim izborima u Srbiji, i naglasio da će sve biti razjašnjeno do kraja i da u tome postoji velika podrška Bezbednosno-informativne agencije, TOK-a. Ministar i predsednik PS-a je istakao da je "jedini čovek koji može da pobedi u prvom krugu Aleksandar Vučić".

"Ako SNS ne predloži Aleksandra Vučića za svog kandidata na sledećim predsedničkim izborima to znači da su strane službe i oni koji su radili protiv svoje zemlje i svog naroda pobedili i da se SNS slomila i popustila pod udarima stranaca, da je napustila sve ono za šta se Vučić čitavog svog života borio - politiku za samostalnu i nezavisnu Srbiju.", kazao je lider Pokreta socijalista. "Ako se to bude desilo, ne samo da će SNS izgubiti poverenje građana nego će dobiti protivnike tamo gde ih nikada nije imao, u okviru svoje koalicije. Ne bude li Aleksandar Vučić bio kandidat za predsednika Srbije i ne bude li ga predložio SNS ja ću se kandidovati za predsednika Srbije. Neko mora da nastavi politiku Aleksandra Vučića, neko mora da nastavi da se bori za slobodnu i nezavisnu Srbiju.

Ne smeju da pobede službe, ne smeju da pobede stranci. Ne smeju akcijama blaćenja i pokušaja državnog udara, od prisluškivanja do povezivanja predsednika Vučića i njegove porodice sa Jovanjicom, jer šta je to nego državni udar, šta je to ako nije pokušaj da legitimne i legalne organe u jednoj zemlji kompromitujete i izblatite, da ga nateraju da podnese ostavku", rekao je ministar i predsednik PS-a Aleksandar Vulin gostujući u Nacionalnom dnevniku televizije Pink. "Alekandar Vučić mozze iz politike da ode samo na jedan način, da ode sam, nikako drugačije. Na izborima ga nećete pobediti. I odmah da vam kazzem, mi svog predsednika nećemo dati", poručio je ministar i predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin.

Kurir.rs