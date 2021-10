NEDIMOVIĆ: Kako bi i sam predsednik rekao, neka vas bog politički poživi takve i za Srbiju zime biti neće

BEOGRAD - Mislio sam, kako se bliže izbori i zvanična kampanja, da će i tzv. lideri tzv. opozicije konačno početi da da se bave politikom, a ne najnižim pobudama i kriminalizacijom porodice sopstvenog predsednika države. Nigde se na svetu toliko mržnje prema uspehu svoje zemlje i predsednika koji je vodi ne pokazuje i gaji koliko vi u svakoj svojoj reči to napišete. Posle godina najgnusnijih laži o predsedniku Vučiću i njegovih najbližih, sve gori izborni rezultati i mizerna podrška gradjana nisu dovoljni da se otreznite. Kako bi i sam predsednik rekao, neka vas bog politički poživi takve i za Srbiju zime biti neće, rekao je Branislav Nedimović, ministar za poljoprivredu i visoki funkcioner SNS.

Da stvar bude još gora po njih, izvori "informacija" su im sa uvodjenjem reda u državi, pa i policiji, sada i definitivno iza rešetaka. Programa i ideja doduše nisu imali ni pre, a sada im tek ni tračeva, ni laži neće biti na pretek. Gospodo, jedino za šta država treba da se zapita je odakle vašem vlasniku 619 miliona evra, a ne 30000 evra nekom gradjaninu Srbije.

Kolika količina gluposti mislite da je potrebna da narod poludi i počne da vam veruje? Lično mislim da u konkretnim brojkama ta količina gluposti ne postoji, jer su vam maske toliko popadale, toliko ste jasno dali narodu do znanja, kad ste imali priliku, koliko vam je stalo do njega, da ni za 619 godina neće poverovati ni u jednu jedinu vašu laž, zaključio je on.

Kurir.rs