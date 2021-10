BLOKADE NA DRINI NEĆE BITI: Vučić posle sastanka sa Dodikom otkrio tri važne stvari

- Pod jedan, predsednik Dodik je nedvosmisleno rekao da ne postoji nikakav hir RS da pravi bilo kakve probleme, već da su njihovi potezi reakcija na to što se pravo na korišćenje šuma oduzima od RS i predaje u ruke Sarajevu. I ono što je za mene veoma važno da je on spreman da razgovara ukoliko bi se taj problem rešio. To čini mi se lišava sve one koji žele da kažu da je kriv Dodik ili RS, i da nas uvodi u nešto što je racionalan i pragmatičan pristup - rekao je Aleksandar Vučić.

On dodaje da razgovor nema alternativu, i da mora da se razgovara sa Bošnjacima, i da jedni i drugi moramo da napustimo snove o pobedi nad onim drugim.

- Razgovarali smo i o Vojsci Republike Srpske, i ja sam preneo važne poruke ljudi iz sveta predsedniku Dodiku. Drago mi je što je izrazio spremnost da sasluša mišljenje drugih ljudi, i mislim da je važno da pokušamo da sačuvamo mir, ali i da pokušamo da pokažemo da nije RS nikakav izvor problema, već da smo svi u regionu spremni da razgovaramo. Srbija će se apsolutno suprotstaviti, i nećemo se ponašati u skladu sa bilo kakvim sankcijama koje bi uveli protiv bilo koga u Srpskoj. Naš stav je vrlo čvrst i jasan. Neću reći da upozoravamo, ali molim sve da razgovaramo i rešavamo probleme dijalogom. Srbija se neće pridružiti sankcijama dok sam ja predsednik, neće biti blokade na Drini - rekao je Aleksandar Vučić.

Kurir.rs