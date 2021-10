MIRA MARKOVIĆ SE TAJNO VIDELA S ĐINĐIĆEM: Goran Vesić otkrio šok detalje o pokojnom premijeru, ALI I O ŠEFU DB STANIŠIĆU!

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić otkrio je zanimljive epizode iz bliske prošlosti o kojima se retko priča, iako su i bukvalno menjale istoriju Srbije. To pogotovo važi za prelomne trenutke u kojima su glavni protagonisti bili ubijeni premijer Srbije Zoran Đinđić, dugogodišnji predsednik države Slobodan Milošević, njegova uticajna žena Mira Marković, šef Državne bezbednosti Jovica Stanišić i mnogi drugi.

Vesić je u emisiji "Goli život" na TV Hepi, između ostalog, ispričao kako je organizovao da Mira Marković dođe kod tadašnjeg premijera Srbije Zorana Đinđića, što se desilo u periodu nakon izručenja Miloševića Hagu.

- Jedan naš zajednički prijatelj, ja nisam imao više kontakt sa njom, jer da se blago izrazim nije bilo baš prijatno, rekao mi je da Mira Marković želi da se vidi sa mnom. Ja sam naravno pristao i otišao, jer ne mogu da odbijem da se ne vidim s nekim ko je u takvoj situaciji. Šta god se desilo, njen suprug je izručen i moramo da razgovaramo. Video sam se sa njom i ona me je zamolila da pitam Đinđića da li želi da se vidi sa njom. Otišao sam kod Đinđića, on je bio premijer, i pitao sam ga da li želi da se vidi s Mirom, on je rekao "Da, ali samo, molim te, organizuj da dođe u vladu uveče, da nema puno ljudi". I tako je i bilo. Ja sam otišao po nju, odvezao sam je u Vladu, ona je ostala s njim i to je trajalo tako. Ja nisam prisustvovao sastanku - opisao je Vesić.

O sadržaju sastanka saznao je nešto kasnije:

foto: Profimedia

- Posle sedam, osam dana došao sam do njega nekim drugim povodom i pitao sam ga kako je bilo s Mirom. On je rekao: "Sve je to ok, sve je to dogovoreno". Tražila je neku pomoć, više se ne sećam oko čega. Kaže on meni: "Ali znaš šta me je iznenadilo? Ostala je ovde sat i 50 minuta. Deset minuta je pričala o Miloševiću, a sat i 40 minuta o sebi". Ja mu kažem: "Znaš šta, to ti je Mira, ona je centar sveta". Ljudi koji ih nisu poznavali, nisu to razumeli. Imala je jako negativnu ulogu za vreme zimskih demonstracija 1996. kad je, moram da kažem, Jovica Stanišić spasao Srbiju građanskog rata.

Vesić tvrdi da je uloga Stanišića u tim turbulentnim događajima bila nemerljiva.

- Mislim da malo ljudi u Srbiji zna koliko je značajnu ulogu Jovica Stanišić odigrao u tim vremenima. On jeste bio Miloševićev čovek, u smislu da je bio njegov šef DB, ali je vodio računa da ne dođe do građanskog rata. A Srbija je od novembra 1996. pa dalje bila bukvalno na ivici građanskog rata - podsetio je on.

Prema njegovoj oceni, Mira Marković i njena stranka Jul u to vreme su imali izuzetno negativnu ulogu - pokušavali su da izazovu sukobe na ulici, da to posluži kao povod da interveniše policija, da se uvede vanredno stanje...

foto: Profimedia

- Tada sam ja održavao vezu između kabineta Jovice Stanišića i štaba koji je organizovao demonstracije. Poruke su bile da vodimo računa da izbegnemo mesta na kojima nas čekaju batinaši. Mira, odnosno ljudi oko nje su organizovali batinaše... Najdramatičnije je bilo kad je bio kontramiting u decembru 1996, kada smo dobili bukvalno celu trasu na kojoj su oni postavili ljude. Tada je Đinđić u poslednjem trenutku promenio trasu i to je bila ubedljivo najduža šetnja, jer su ljudi morali da budu bukvalno odvučeni sa Terazija da ne dođe do građanskog rata. Tu je jedan čovek već bio izgubio glavu, vadili su se pištolji i zaista je bilo na ivici građanskog rata. On nije navijao za opoziciju ali je sprečavao da dođe do sukoba. Ja sam informacije prenosio Đinđiću - objasnio je Vesić.

On je potvrdio priče da se Đinđić sa Stanišićem viđao na slavama kod Milorada Vučelića.

- Ali to nije bila ta vrsta formalnog kontakta. Da, viđali su se kod Vučelića, a bilu su tu razni ljudi, bio je Arkan i drugi. Đinđić mu to nikad nije zaboravio. Neko će pomisliti da je to koincidencija, ali Stanišić nije nikad optužen u Hagu dok je Đinđić bio živ - napomenuo je Vesić.

Kurir.rs