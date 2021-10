BAHATA ZORANA TROŠI NAŠE PARE NA LUKSUZ! Ministarku osuđuju sa svih strana: MOŽE DA IDE I U JEFTINIJE HOTELE

Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović rešila je da pred kraj mandata odreši kesu i izdvojila je 3,6 miliona dinara samo za uslugu agencije koja će u ime tog ministarstva rezervisati avio-karte i hotelski smeštaj.

Ekonomista Božo Drašković prokomentarisao je ovakvo ponašanje ministarke u jutarnjem programu Kurir televizije.

- Za naše okolnosti kada je prosečna zarada oko 66.000 dinara, pa kad kažete milion to izgleda kao vrlo mnogo novca za te troškove. Kada vidite da je to za obavljanhje nekih javnih funkca to mora neka komisija da vidi. Ta suma novca za putovanja preko agencije izgleda vrlo vrlo mnogo i šta obuhvata. Normalno je da kada bilo koji državni funkcioner putuje negde da predstavlja neku zemlju onda to podrazumeva određeni nivo smeštaja i postoje neka pravila - kaže Drašković.

On je dodao da sve građane treba da interesuje kako se troši budžet, kao da je važno uticati na to se sredstva što racionalnije troše.

- Kada Zorana kaže da je sve to deo posla, ona bi morala to sve da opravda. Šta je tu posao, u čemu je posao i da li mora da se preferira neka vrsta luksuza, i da li sve to može da bude skromnije u okviru određenih pravila - naveo je ekomonista.

- Postoji mogućnost da se na osnovu ove situacije sa Zoranom obezbedi niži nivo i niže cene. Vi na tržištu možete izabrati i noćenje sa određenim servisom, koji košta i po 1.000 evra za noć, ali imate i vrlo udobne formate koji koštaju i 200 evra za noć - dodao je Drašković.

I u prošlosti su bili slični slučajevi, a ekonomista ističe da i u toj oblasti treba da postoji model štednje.

- Navike postoje kod ljudi kada dođu na poziciju vlasti jeste da nemaju meru trošenja državnog budžeta i da postoji taj model štednje. Tu treba preračunati šta je usluga. Ovi pojedinačni slučajevi treba da pošalju signal da se u okviru cele ekonomske politike taj segment, takođe, mora biti obuhvaćen - rekao je Božo Drašković.

