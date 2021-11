DRAGAN MARKOVIĆ PALMA: Veća prava imaju pravoslavni Kopti u Egiptu nego pravoslavni Srbi u Crnoj Gori

Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma prokomentariosao je napade na predsednika Srbije Aleksandra Vučića i govorio je o aktuelnostima u društveno-političkom životu u Srbiji.

- Hrvati svakoga dana napadaju predsednika Srbije Aleksandra Vučića i sada su izmislili neke priče o navodnom njegovom pojavljivanju na prvoj borbenoj liniji tokom rata na prostoru bivše Jugoslavije. Sve do sada su slagali uključujući i to najnovije. Sve to je njihova obična ljubomora na rezultate koje postiže Srbija i oni iz Hrvatske non stop šalju militantne i ratnohuškačke poruke, umesto da gledamo kako da sarađujemo. Hrvatskim političarima je napad na srpskog predsednika i Srbiju izborni i predizborni program i izveštaj o radu. Njima smeta rast BDP-a u Srbiji, smeta im što ovoliko investitora dolazi u Srbiju, ali od Hrvatske smo to i očekivali, ali nismo od Crne Gore, da predsednik Crne Gore Milo Đukanović hoće da otme imovinu Srpske pravoslavne crkve", rekao je Marković.

Dodao je da je dobro što je premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić bio dva dana u Beogradu.

- U Egiptu živi 10 posto pravoslavnih Kopta u zemlji u kojoj ima ukupno 100 miliona stanovnika i sve ostalo su muslimani. U Kairu je predsednik El Sisi otvorio najveći pravoslavni hram na Bliskom istoku, a Milo Đukanović hoće da otme pravoslavne hramove. Kopte danas u Egiptu niko ne dira i imaju sva prava i ispada da danas veća prava imaju pravoslavni Kopti u Egiptu nego pravoslavni Srbi u Crnoj Gori. Dobro je što je premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić bio dva dana u Beogradu da se ti odnosi malo odmrznu, ali mi nismo čuli njegovu izjavu ili saopštenje da će da reši probleme, pre svega sa ambasadorom Srbije u Podgorici, koji je iz Crne Gore proteran kao terorista. Političari u Crnoj Gori kao i u Hrvatskoj su ljubomorni na rezultate Srbije. Moja poruka građanima Crne Gore je da ne slušaju militantne poruke njihovih političara već da sarađujemo”, izjavio je Marković gostujući na Hepi televiziji.

(Kurir.rs)