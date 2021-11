ERDOGAN NEĆE RADITI NA ŠTETU SRBIJE I SRBA U REPUBLICI SRPSKOJ: Turska se aktivno uključuje u rešavanje krize u BiH!

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan nedvosmisleno je poručio da se Turska ne samo direktno uključuje u rešavanje najveće političke krize u Bosni i Hercegovini već i da preuzima inicijativu za rešavanje problema. Jedan od prvih Erdoganovih koraka u tom smeru je i sastanak u Ankari sa srpskim članom Predsedništva Miloradom Dodikom, ali i najava da će uskoro otputovati u posetu Srbiji ili će pozvati srpskog predsednika Aleksandra Vučića u Tursku.

Promenjena politika

Profesor međunarodnih odnosa Srđan Perišić ocenjuje za Kurir da će uloga Turske u BiH biti konstruktivna, s obzirom na to da u poslednjih pet godina vodi balansiranu politiku.

foto: Printscreen YouTube/N1

- Erdogan je pokazao da razume odnose u BiH, da shvata da u BiH ne žive samo muslimani i da ne naseda na laži iz Sarajeva da Republika Srpska kreće u rat za odvajanje od BiH. On i Dodik se dobro poznaju i turski predsednik je stekao utisak o Dodiku da je racionalan političar, a ne secesionista i nasilnik, i da je on taj koji stvari vraća u ustavne okvire. Zbog toga treba očekivati konstruktivnu ulogu Turske u rešavanju krize, a to znači da će pristupati sa razumevanjem odnosa unutar BiH i stava RS i da se neće svrstavati na stranu Sarajeva, odnosno Bakira Izetbegovića i njegove SDA. Politika Turske neće biti na štetu RS i Srba u BiH, baš kao što nije na štetu Srbije - objašnjava on.

Hladni odnosi sa Zapadom

Perišić podseća da je turska spoljna politika od 2016. umnogome promenjena, pa je Erdogan, od izjava da je Kosovo tursko i da je BiH turska, došao do poruke Bošnjacima u Novom Pazaru da je njihova zemlja Srbija.

foto: Twitter video prtscr / Anadolu Ajansi

- Erdogan je u međuvremenu zahladio odnose sa Zapadom i zapravo se radi o tome da Turska nikako nije blagonaklona prema čudnoj politici Sarajeva, odnosno SDA, koji, bez obzira na retoriku i pozivanje na Tursku, u praksi gaji fantastične odnose sa NATO i arapskim svetom, pre svega sa Saudijskom Arabijom. Zato neće biti turskog svrstavanja na Izetbegovićevu stranu - naglašava naš sagovornik.

Kurir.rs