VUČIĆ O INCIDENTU ISPRED MURALA RATKU MLADIĆU: Da je policija štitila taj mural, on ne bi bio uništen! Policija je štitila građane

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je na svečanosti povodom završetka prve faze radova na izgradnji druge fabrike kompanije Continental Automotive Serbia u Novom Sadu prokomentarisao i uništavanje murala generalu Ratku Mladiću.

- Žao mi je što niste dobili informaciju koliko sam saznao taj mural je uništen. Da je policija štitila mural, niko ne bi uništio mural. Policija je štitila građane od međusobnog sukoba. Tako ste imali 100 prema 85 pripadnika 2 grupacije. Pri čemu su zaštićeni bili oni koji su kukali da nisu zaštićeni. Da to policija nije uradila danas biste govorili:"A zašto policija nije zaštitila sve one kad su znali da će da se pojave i jedne i druge grupe ispred toga murala i da će doći do fizičkog obračuna. Policija je štitila javni red i mir i ponašala se profesionalno. Nismo štitili nijedan mural, ni grafit. Za razliku od onih koji govore da se bore protiv zločinaca, a nisu otišli već 8 godina da unište ploču sa natpisom Aćifa Efendije kojeg nije osudio Haški tribunal već organi republike Srbije i Jugoslavije svojevremeno. pa ta tabla 8 ili 9 godina stoji, zločinca, pa im nije palo na pamet da to učine. Ja razumem da sam kriv svima za sve. Ostavite van tih besmislenih igara - rekao je predsednik.

Svi koji su privedeni, a privedeno je šestoro-sedmoro lica od toga je veći broj priveden pripadnika navijačkih grupa zbog posedovanja različitih tupih predmeta. Protiv njih su podnete prekršajne prijave i odmah su pušteni kući - rekao je predsednik.

