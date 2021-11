SIN DARKO OTKRIO ŠTA STOJI IZA POKUŠAJA UKLANJANJA MURALA MLADIĆU: To je fašistički čin, presušile su slavine na kojima su živeli

Darko Mladić okarakterisao je ponašanje aktivista koji su jajima gađali mural generala Ratka Mladića, a zatim ga prekrečili belom farbom kao fašistički čin političkih marginalaca kojima je presušila slavina na kojoj su živeli decenijama.

- Meni to deluje kao jedna jeftina promocija političkih marginalaca, koji nisu bili u stanju da dobiju glasove ovog naroda za svoje ideje, i onda se bore za fondove kod zapadnih sila koje ovde obilato finansiraju sve ono što je razbilo prvo Jugoslaviju, a onda i Srbiju kako njihovi izaslanici rade u regionu tako da ja vidim ovo kao neki njihov marketinški trik, kako bi zaslužili poverenje svojih bivših gospodara, očigleno su presušile slavine na kojima su živeli decenijama. Nije ovo prvi put da na imenu Ratka Mladića oni zasnivaju svoj neki nedostatak finansija i nedostatak podrške u narodu. Žao mi je što je do toga došli sada u ovom trenutku, a ono što mi je drago jeste da takve ideje nikada nisu imale podršku u narodu protiv generala Mladića. Svakodnevno se srećem sa ljudima koji brinu za generala i interesuju se za njega. Običan narod zna da je general Mladić branio svoj narod i žrtvovao za njega sve što je imao i što je mogao za slobodu Srba i nikakav performans to neće promeniti - naveo je sin generala Mladića.

On je dodao da je general Ratko Mladić žrtva fašizma, a oni koji sebe nazivaju antifašistima mogu tako da se smatraju samo ako jajima gađaju Trg Alije Izetbegovića ili ili tablu Huseina Đoza.

Druga stvar koju bi želeo da kažem, Ratko Mladić je žrtva fašizma. Moj deda je poginuo u operaciji oslobađanja Sarajeva 1945. godine od tih istih fašista, a Ratko je ceo život se borio protiv savremenih vidova fašizma, koji je promenio svoje odeli, ali nije promenio svoju suštinu. Potpuno je kontradiktorno da se kao antifašisti predstavljaju oni koji su sluge jedne inostrane politike koja radi na razbijanju država širom sveta i koja vidi svoje interese kao priritetne i da se u isto vreme predstavljaju kao antifašisti je smeštno. Istovremeno Ratka prozivati fašistom je smešno za svakoga ko ga poznaje iole je smeštno i nespojivo. Pozvao bih eto te antifašiste da ponove svoj performans u sarajevskim ulicama koje su dobile imena po fašistima iz Drugog svetskog rata, kao što je Husein Đozo, slobodno neka gađaju jajima njegovu tablu ili Trg Alije Izetbegovića koji je izazvao rat u Bosni i to javno priznao, koji je uveo Bosnu u taj haos i sve nevine žrtve idu na njegovu dušu - rekao je Darko Mladić.

Ovo je patetična predstava onih koji pokušavaju da dobiju fondove da bi preživeli, ocenio je Darko Mladić:

- Imate spomenike i ulice u Sarajevu zločinaca koji su bacali srpske žene, decu i civile u jame u Kazanima. Slobodno neka na njima pokažu svoje antifašističke stavove, a ja ću smatrati da su zaista antifašisti. A ovo je zaista jedna patetična predstava koja je pokušaj da dobiju neke fondove ne bi li preživeli i udvarali se svojim zapadnim gospodarima - kaže Darko Mladić.

