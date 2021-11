"DOBRO ALEKSANDRE, VI MOŽETE UĆI U NATO ALI"... Predsednik Vučić otkrio detalj sa prethodnog sastanka sa Putinom (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u intervjuu za ruski Solovjev kanal na Jutjubu preneo je zanimljiv detalj sa jednog od njegovih prethodnih sastanaka sa presdednikom Rusije Vladimirom Putinom na kojem je bilo reči o NATO

Vučić je naveo da je to bio njihov deveti susret i da je Putin dobio različite informacije o stavu Srbije.

"Rekao mi je: 'Dobro Aleksandre, vi možete ući u NATO ali naši narodi će ostati prijatelji'. I tako sam ga slušao 35 minuta, a potom sam upitao: 'A ko vam je to uopšte rekao? Dozvolite mi pet minuta i odgovoriću", ispričao je Vučić.

Predsednik Srbije je istakao da je tada Putinu rekao da je Srbija vojno neutralna zemlja i da neće u NATO. "Ja vam ne kažem to samo za danas. Ja govorim o budućosti. To je dugoročno opredeljenje Republike Srbije. Ne razumem kako je neko mogao da vam kaže da mi idemo u NATO", preneo je Vučić detalje tadašnjeg razgovora sa Putinom.

Naveo je da je tada Putinu rekao i da Srbija neće uvoditi nikakve sankcije protiv Rusije.

"Garantujem vam i dajem vam reč. To je interes ne samo Rusije nego i Srbije, I od tog trenutka mi nismo imali teških razgovora. Vučić je rekao da je do sada imao mnogo sastanaka sa Putinom i da su za Srbiju to uvek bili važni susreti.

Ovoga puta zbog situacije u regionu Zapadnog Balkana, odnosa Beograda i Prištine, odnosa u celom regionu i dešavanja u BiH, kao i zbog energetske situacije, i u Evropi i kod nas u Srbiji, što se tiče Srbije, samo još jedam sastanak je bio toliko vazan sastanak, rekao je on. Vučić je rekao Putin predsednik velike države, a on predsednik male zemlje, i da je zadovoljan što Putin uvek u odnosu prema Srbiji, ceni naše ljude i uvažava našu zemlju. Smatram da je Putin snaga Rusije i da je uzdigao Rusiju u vojnom i političkom smislu, dodao je Vučić.

