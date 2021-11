NOVO POJAČANJE NAPREDNJAKA ZA KURIR: Nataša Jovanović: Čista srca sam ušla u SNS, ne fali mi Skupština!

Nataša Jovanović, bivša funkcionerka radikala, koja se nedavno učlanila u Srpsku naprednu stranku (SNS), kaže za Kurir da je to uradila čista srca jer u potpunosti podržava politiku predsednika Srbije i SNS Aleksandra Vučića. Ističe da je funkcije ne zanimaju, već je vodi isključivo želja da pomogne daljem prosperitetu države.

Jovanovićeva, koja je prethodno nakon 29 godina podnela ostavku na sve funkcije i članstvo u SRS, kaže da je to uradila jer je shvatila da se njeni stavovi po pitanju političke situacije u zemlji, kao i vizije Srbije u budućnosti, u potpunosti podudaraju sa stavovima vrha SNS.

Kako ste doneli odluku da se učlanite u SNS?

foto: Fonet

- Bila sam u prethodnom periodu u prilici da obiđem veći deo Srbije i u svakom kraju naše zemlje je očigledan napredak, od infrastrukture, pa nadalje, uključujući i grad Kragujevac, gde ja živim, a gde su ulaganja ogromna i grad doživljava industrijski procvat. Opravdan je slogan SNS "Za budućnost naše dece", bukvalno se radi za budućnost. Takođe, kada sam videla ko sve i kako Vučiću radi o glavi, rekla sam da ću se učlaniti ne bih li mu pomogla da se brani od napada kako na njega, tako i na njegovu decu i porodicu.

Kakve su bile reakcije vašeg okruženja na informaciju da prelazite iz SRS u SNS?

- U mom okruženju nisu samo ljudi iz sveta politike, poznajem i mnoge ljude iz gotovo svih sfera društva, od sporta do estrade, i svi oni daju veliko priznanje Vučiću i politici koju vodi. Zato sam i ponosna što Vučić i ja delimo iste vrednosti, a tako je od 1994. godine, od kada ga poznajem, iako su nam se u nekom periodu putevi razdvojili.

Bilo je i onih ne baš lepih komentara, poput izjave Zorane Mihajlović da vam je obraz gumeni, dok je vaša nekadašnja stranačka koleginica Vjerica Radeta poručila da koga nema, bez njega se može...

- Nisam ja ni prešla u SNS, već sam nakon odlaska iz SRS svojom voljom odlučila da se učlanim u SNS, i to bez pompeznih transfera. To znaju i moji prijatelji u SNS, sada moji stranački saborci. Razumem svačiju ocenu o meni, ali ja nisam konfliktna ličnost, što znaju u svim strankama, a ne samo u radikalima. Svako ima pravo na svoje mišljenje, a ja o svima mislim sve pozitivno. Meni je jedino važno da nikada ničim nisam obrukala Srbiju.

foto: Fonet

Imajući u vidu da ste u radikalima obavljali važne funkcije, što u stranci, što kao narodni poslanik, gde se vidite u redovima naprednjaka?

- Bilo mi je drago kada su me ljudi iz SNS pozvali da pristupim stranci. U pitanju su neki moji prijatelji koji su bliski saradnici Vučića i srcem sam to uradila. Sebe vidim isključivo kao nekoga ko treba da pomogne Srbiji i da svoj maksimalni doprinos za još jednu još ubedljiviju pobedu SNS na sledećim izborima, što neće biti nimalo lak zadatak zbog pritisaka na SNS i Vučića, što iz inostranstva, iz pojedinih centara moći, što u zemlji. Zato ću se sa svojim solidnim političkim iskustvom angažovati, bez pretenzija na neku funkciju, da u tome što više doprinesem. To mi je, na kraju, i patriotska odgovornost.

Ne nedostaje vam Skupština, u kojoj ste u nekoliko mandata bili narodni poslanik u ime SRS?

- To me i prijatelji pitaju, ali ne. Pratim Skupštinu i njen rad, ali ja sam bila u šest navrata birana za poslanika i znam kako izgleda taj posao. Volim aktivan politički život, ali zaista ne razmišljam tako.

I. Žigić/ Foto/Source:Dragana Udovičić