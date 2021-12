DAČIĆ NAJAVIO: Danas usvajanje izmena Zakona o referendumu, nema potrebe za velikom raspravom

Za danas je u Skupštini Srbije zakazana sednica sa samo jednom tačkom dnevnog reda - izmene Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. Prethodne izmene tog zakona usvojene su pre dve nedelje, predsednik ih je potpisao, a zatim predložio Vladi doradu i izmenu propisa.

Prema predlogu Vlade ukida se taksa za overu potpisa, omogućava se da predstavnici ovlašćenih predlagača budu deo organa za sprovođenje referenduma, i raspisivanje referenduma o istom pitanju neće biti moguće u roku kraćem od četiri godine. Predsednik Skupštine Ivica Dačić kaže da Zakon o referendumu nikakve veze nema sa Rio Tintom i da je reč o promeni Ustava, piše RTS.

Ivica Dačić je izjavio da bi se teško moglo reći da je reč o suštinskoj promeni.

- Ovde je predsednik Republike rekao da želi da izađe u susret građanima. Oni se ne tiču dela kako se inicira referendum, osim onog dela koji se tiče takse za potpise i organa koji sprovode referendum. Ti organi su RIK i uvodi se mogućnost da oni koji su inicirali referendum imaju predstavnike u tim organima. Ovde je inicirano i pitanje kada se posle određene odluke može organizovati referendum - rekao je Dačić.

Dačić napominje da je tu očigledno reč da se vezuje za neke aktuelne teme.

- Oni koji su inicijatori protesta su sve vezivali za Rio Tinto. Zakon o referendumu nikakve veze nema sa tim pitanjima. Reč je o promeni Ustava. Ostaje odluka za referendum 16. januara - kaže Dačić.

Prema njegovim rečima, formalno pravno je izmene zakona inicirala Vlada, a suštinski predsednik.

- To je ta linija koja je uslovila da se Zakon ponovo nađe u skupštinskoj proceduri. Danas je predviđeno da se sve završi. Jasno je zašto se to radi. Ja sam rekao da će mnogi biti nezadovoljni što su prihvaćene inicijative za promene zakonskih rešenja, a to njima nije po volji. Ispunjeni su zahtevi koji su na početku postavljeni. Moram da kažem da ne znam zašto bi neko drugi više brinuo o životnoj sredini, kao što sam ja zabrinut - navodi Dačić.

Smatra, kaže, da je poslanicima dovoljno poručeno šta treba da im se poruči.

- Svako ko se nalazi na određenoj javnoj funkciji mora da ima u vidu sve političke konotacije onoga što radi, pa i zakonskih rešenja. Zato mislim da neko preteruje kada govori samo o ekspertima. Svaki ekspert mora da ima svest o tome šta može da izazove - dodaje Dačić.

Ukazuje da je predviđeno da Republička izborna komisija sprovodi referendum.

- Mi smo usvojili i da se RIK priširi sa šest članova iz redova opozicije. Cilj ovog referenduma su ustavne promene i nezavisnost pravosuđa. A za druge referendume će biti mogućnosti da svaki predlagač ima predstavnike u organima koji spadaju pod nadležnosti RIK-a - kaže predsednik Skupštine.

Ističe da referendumsku kampanju treba da sprovodi država.

- Mislim da je ne sprovodimo jer se bavimo drugim nekim temama. Pozivam da se svi državni organi bave kampanjom za uspeh referenduma. Protiv sam zloupotreba koji se pojavljuju u opozicionim krugovima koji se protive referendumu. Čitav život slušam da pravosuđe treba da se oslobodi političkog uticaja. Sada sudije i tužioce ne bira skupština. Pa šta je sporno, što se organizuje u Vučićevo vreme. Ovde kao i kod pitanja ekologije, treba razdvojiti suštinu. Ovde nije reč o ljubiteljima Ustava, ovde je reč o onima koji žele da zloupotrebe to u političkoj kampanji - smatra Dačić.

Što se tiče samog parlamenta, navodi Dačić, bi bilo idealno da referendum ne uspe.

- Zašto, zato što bismo birali sudije i tužioce. Ali, da li je to u interesu Srbije. Mislim da nije. Zato pozivam sve da izađu na referendum i glasaju za promene - zaključio je Dačić.

