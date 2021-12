CIA ANGAŽOVALA TUĐMANA DA RASTURI SFRJ?! Nakon pojave TAJNOG DOKUMENTA obaveštajac otkrio detalje! USTAŠE IMALE POSEBAN ZADATAK

Nekadašnji predsednik Hrvatske Franjo Tuđman održavao je pod okriljem CIA kontakte sa ustašama u emigraciji, kako bi zajedno radili na raspadu SFRJ, tvrdi bivši kontraobaveštajac Ljuban Karan.

U dokumentu CIA od 20. novembra 1970. godine, koji je nedavno ugledao svetlost dana, podsetimo, govori se o "snagama koje su decentralizovale političku moć i kontrolu unutar Jugoslavije više nego u bilo kom drugom komunističkom društvu".

- CIA ne samo da je znala o raspadu Jugoslavije već je to i planirala i radila na tome. Ta dokumenta koja sada izlaze nisu ništa novo. Ta dokumenta datiraju iz 50-ih godina dvadesetog veka - rekao je u jutarnjem programu Kurir televizije reditelj Ljubiša Ristić.

foto: Kurir Televizija

Tada se prema njegovim rečima znalo da prognoze američkih obaveštajaca nisu bile dobre.

- Ako banke ne produže zaostale kredite i ne daju nove Jugoslavija će sigurno zapasti u problem, međutim, i sa tim su pred njom teška vremena - ocenjuje se u dokumentu CiA pisanom deset godina pre smrti Josipa Broza Tita.

To znači, uvereni su stručnjaci, da je scenario iz krvavih devedesetih zapravo napisan mnogo godina ranije.

foto: Kurir Televizija

- Bez CIA Jugoslavija se ne bi raspala. Nisu oni objavili sva dokumenta, to jest nisu skinuli sve oznake. Ono što je ključno je zašto ustaški pokret, odnosno zašto nijedan ustaški vođa nisu uhapšeni, kao što su fašistima u Nemačkoj sudili. I Pavelić se izvukao. Rečeno je da su oni spaseni "pacovskim kanalima" i to je tačno. Vatikan je oduvek imao jake tajne službe. Međutim, trijažu su vršile britanske i američke službe. Prvi veliki problem bio je "hrvatsko proleće". U tome se nije uspelo zato što je Tito bio jak, ali su i CIA i strane službe tada videli da unutrašnje službe nisu mogle da unište Jugoslaviju. Onda su se u Torontu sastali predstavnici ustaške emigracije. Poznat je sastanak Šuška i Franje Tuđmana. Tuđman je računao da će iskoristiti ustaše i da će on posle voditi sve, a ustaše su, obratno, računale da će iskoristiti Tuđmana. Amerikancima su više odgovarale ustaše. Komunisti su čišćeni - kaže za televiziju Kurir Karan.

foto: Kurir Televizija

Hrvatsko proljeće jedan je od naziva za politički pokret koji je početkom 1970-ih imao za cilj veću autonomiju i unutarnji centralizam tadašnje Socijalističke Republike Hrvatske u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. Politički protivnici nazivali su taj pokret kao MASPOK (skraćenica za Masovni pokret).

foto: Kurir Televizija

O uzrocima raspada Jugoslavije ne postoji čvrst konsenzus, kao ni o datumima kada je taj proces započeo ni završio. Ubrzo posle sednice Predsedništva SFRJ održane 9.1.1991. godine pokazalo se da Predsedništvo SFRJ i JNA nisu sposobni da spreče pripreme za raspad SFRJ, a 25.1.1991. i javnosti u SFRJ postale su vidljive pripreme za građanski rat i nasilni raspad SFRJ. Formalno raspad Jugoslavije je započeo 25. 6. 1991. kada su Skupština Slovenije i Sabor Hrvatske proglasili nezavisnost od SFRJ. Dva dana posle, 27.6. 1991. počeli su oružani sukobi u Sloveniji, ali Slovenija i Hrvatska nisu tada postale potpuno nezavisne države.

