DA BRUKA BUDE JOŠ VEĆA Dačić ukazao na važan detalj koji je svima promakao a zbog čega je SLUČAJ NOVAK neuobičajeno sraman i drzak

BEOGRAD - Naši odnosi nisu mnogo razvijeni jer smo udaljeni, to je zemlja koja sebe smatra izuzetno posebnom i specifičnom, oni to uvek govore. Kad smo tražili ukidanje viza, oni su rekli da i engleska kraljica mora da ima vizu da bi došla u zemlju kojoj je kraljica. Novak ništa nije kriv, Novak je došao posle njihovog odobrenja da dođe. Ovakvo ponašanje je sramno ponašanje i to treba staviti do znanja Australiji", istakao je on.

Dačić je rekao i da Đoković ima diplomatski pasoš Srbije i ocenio da je slučaj zadržavanja "neuobičajen, sraman i drzak".

Dačić je za Radio-televiziju Srbije rekao da je teško da će Australija prihvatiti bilo koje argumente države Srbije kada je reč o slučaju Novaka Đokovića.

"To nije nikakav specijalan i specifičan slučaj, ovde je reč o politizaciji pitanja jer na stotine ljudi dobija razna izuzeća i mi političari smo bili na raznim odlučivanjima svuda po svetu... Ako mogu drugi teniseri da dolaze, zašto se neko tako ponaša prema Novaku Đokoviću", kazao je Dačić.

