PREMIJERKA UOČI POSETE BANJALUCI: Bivša vlast nikada ništa nije uradila da dokaže svetu da Srpska nije genocidna tvorevina

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić ocenila je jutros da je krajnje licemerno slušati danas uvrede na račun predsednika Aleksandra Vučića od ljudi koji su bili na vlasti u vreme kada je takozvano Kosovo proglasilo nezavisnost a zemlja bila ekonosski devastirana. Ona je gostujući u Jutarnjem programu televizije Pink rekla da su oni koji danas Aleksandra Vučića nazivaju “kockarom koji se zadužuje kod zelenaša” ostavili veliki račun koji naš narod i građani i dan danas plaćaju. “Mi smo živeli u državi sa nezaposlenošću od preko 25 %, nezaposlenošću mladih većom od 51%, u državi koja je došla do javnog duga od 78%.... Danas ti ljudi kritikuju predsedika koji je u potpunosti ekonomski stabilizovao zemlju, tako da je i u vreme pandemije korona virusa mogla da direktno pomaže svoje građane”, rekla je Brnabić. Premijerka će popodne otputovati u Banja Luku, kako bi prisustvovala obeležavanju 30 godina postojanja Republike Srpske. Ona je istakla da je bila zapanjena rečima Vladete Jankovića, koji je bio amasador Republike Srbije vreme dok je ona živela u Londonu. “On nikada, tokom godina svog mandata, nije rekao nijednu jedinu reč vlastima u Velikoj Britaniji – da Srbi nisu genocidan narod, ništa protiv rezolucije koju su Britanci gurali, da Republika Srpska nije genocidna tvorevina…

On je jednostavno poznat kao ambasador koji ništa nije uradio”, oštra je bila premijerka. “On je bio i savetnik Vojislava Koštunice, u vreme kada je naša južna pokrajina proglasila nezavisnost… Šta ste vi uradili? Izdali ste saopštenje za medije i pobegli ko je gde stigao? Šta ste uradili za pogrom 2004. godine nad srpskim narodom? Otišli ste u Rumuniju?” pitala je premijerka. Partner opozicije Viola von Kramon, podržava sve što se dešava Novaku. Ona je prokomentarisala i susret vladike Grigorija sa Violom fon Kramon, koja je poznata kao jedna od najvećih lobistkinja nezavisnog Kosova, što ne krije ni u svojim javnim nastupima.

“Vladika Grigorije, jedan od mogićih kandidata opozicije, sastao sa Violom fon Kramon, koja se kao izvestilac Evropskog parlamenta za Kosovo i Metohiju, našla pozvanom da prokomentariše je Novak Đoković zaslužio sve ovo što mu se dešava. Ona kaže da Grigorije ne pripada SPC, Grigorije to ne demantuje, već govori sve najlepše o njoj. To su ti ljudi i ja samo molim građane da sve to vide” rekla je predsednica Vlade. Ona je istakla kako Viola von Kramon insistira da I preostalih 5 država članica EU prizna nezavisnost Kosova i Metohije i valjda je logika opozicije da će na taj način sačuvati srce Srbije.

“Opozicija ide sa tom Violom von Kramon u Gornje Nedeljice, da ona odbrani meštane od Aleksandra Vučića. To zaista govori o njima, pošto ona nije našla za shodno da prokomentariše što na Badnji dan do zuba naoružane jedinice ROSU upadaju u srpske kuće u Štrpcu, ali je našla za shodno da komentariše Novaka Đokovića. Zaista je jasno da joj je mnogo stalo do srpskog naroda. Takva žena danas pomaže opoziciji u političkoj kampanji”, zaključila je premijerka Brnabić.

