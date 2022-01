TO SE SRBI NAPIJU I MEĐUSOBNO POBIJU: Ovako je nemački diplomata bahato reagovao na napade na naš narod na KiM

Napadi na Srbe na Kosovu i Metohiji dešavaju se na svakih 65 sati!

Do ovog podatka došlo se prostom računicom imajući u vidu da su u toku prošle godine bila ukupno čak 133 napada na srpsko stanovništvo.

Milovan Drecunu, predsedniku skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, ispričao je zaprepašćujuću anegdotu, a potom naglasio da je jedan od ciljeva albanskih ekstremista etničko čišćenje.

- Kad sam na sto stavio papir sa brojem etnički motivisanih napada na Srbe, pre jedno 10 godina, nemačkom pripadniku ministarstva spoljnih poslova koji je pre toga bio takozvani ambasador Nemačke na Kosovu, ja sam mu objasnio koliko su srpska prava ugrožena na Kosovu. On mi je na to samo onako hladno rekao: " Ma nemojte, to se Srbi međusobno napiju i pobiju, a vi to predstavljate kao etnički motivisane incidente" - rekao je Drecun.

Iza svga prema njegovom mišljenju stoji politika.

- To je dugoročna politika i to ne samo Aljbina Kurtija već svih privrednih institucija samouprave i svih onih koji su bili na njihovom čelu od dolaska međunarodnih snaga. Cilj im je da se dovrši etničko čišćenje, da se Srbi koji žive na KiM obeshrabre da žive tamo, a oni koji su proterani da se ne vraćaju. Zato se dosta napadaju povratnici i ljudi koji imaju određene simbole. Kao što je onaj mladić sa šajkačom koji je tražio od predsednika Vučića da mu pomogne zato što se bavi poljoprivredom i da mu nabavi kravu. On je veliki trn u oku Albancima jer je on simbol opstanka, sve ono što je srpsko on simbolizuje - rekao je Drecun za Jutarnji program na Kurir televiziji.

Predsedniku skupštinskog odbora se osvrnuo na to kako moćne države sramno tvrde kako situacija u KiM zapravo napreduje.

- Kada pogledate broj tih etničkih napada, onda prosto ne možete da poverujete kad pojedine moćne zapadne države, stalne članice Saveta bezbednosti, prilikom rasprave o situaciji na KiM tvrde da je situacija napredovala i da se poštuju ljudska prava. To naravno ohrabruje ekstremiste - rekao je Drecun.

Drecun je potom otkrio pravi cilj koji imaju Albanija i KiM.

- Nije Kosovo proglasilo nezavisnost da bi postojalo kao druga paralelna država pored Albanije. To je najvažniji korak da bi se Kosovo ujedinilo sa Albanijom. To je pisalo u zakletvi koju su polagali teroristički pripadnici OVK, ali ne samo oni, nego i pripadnici OVPBM na jugu KiM i to je jedan zaokruženi projekat. Sada Edi Rama isped Republike Albanije i Albin Kurti ispred privremenih institucija samouprave u Prištini o tome otvoreno govore. Govore o nekom referendumu i ujedinjenju. Najbolji put za to je da nateraju Srbiju da eventualno prizna Kosovo ili da se složimo sa članstvom o Ujedninjenim nacijama, a da do tog trenutka oni završe etničko čišćenje - rekao je Drecun.

