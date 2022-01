PETKOVIĆ ČESTITAO SAVINDAN: Sveti Sava je naš savremenik, koji nam je potreban, kao putokaz i duhovna svetlost

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković čestitao je u ime ove institucije Savindan.

- Svim učenicima na Кosovu i Metohiji i u centralnoj Srbiji, koji Svetog Savu obeležavaju kao školsku slavu, kao i svim pravoslavnim vernicima, čestitam Savindan. Rastko Nemanjić je, kao što je rekao Vladika Nikolaj, “najlepše srpsko dete”, koje je darovano Bogu i koje je Bog darovao nama, Srbima. U razgranatoj i zlatom izvezenoj lozi Nemanjića, Sveti Sava je njen koren i njeno ishodište. On je naša večita priča, nikada do kraja ispričana i završena. Stojeći pred njegovim delom kao pred ogledalom, u njemu sagledavamo našu prošlost, našu istoriju, u njemu se ogledamo i mi sami, onakvi kakvi jesmo danas, ali i kakvi ćemo biti sutra, jer on nije postojao i iščezao, već on jeste i uvek će biti tu, među nama - poručio je Petković.

Kaže da u današnjem vremenu velikih iskušenja i izazova on je naš savremenik, koji nam je potreban, kao putokaz i duhovna svetlost na prosvetiteljskom, duhovnom, moralnom i svakom drugom, životnom planu.

- Zato je i naša misija u Кancelariji za Кosovo i Metohiju da obnavljamo i gradimo škole, kulturne centre i obrazovne ustanove u pokrajini, da stvaramo uslove i ulažemo u savremeno i kvalitetno obrazovanje budućih naraštaja, jer ćemo samo tako ostati na istinskom putu svetosavlja. Tokom vekova se njegov pečat utiskivao na sve što je srpsko, kao zaštitni znak celog naroda i njegov duhovni i moralni stub. Кada smo kroz istoriju doživljavali najveće nesreće, ime Svetog Save smo prizivali u pomoć, u najvećim posrnućima s njim smo vaskrsavali, u našim mnogobrojnim, tragičnim seobama njega smo nosili kao najveću svetinju i dokle smo mi stizali u našim rasejanjima, dotle se njegovo ime pročulo i njegov pepeo razvejao - navodi se u saopštenju Petkovića.

- Od Svetog Save niko nas nije lepše svetu predstavio. Gde se on pojavljivao, tamo su se zavađeni mirili, neprosvećeni postajali učeni, razbraćeni su ponovo postajali braća. Međusobna sloga i poštovanje temelj su na kome stoji sve ono što je Sava zidao. On je naš prvi verski poglavar, prvi državnik, prvi prosvetitelj, diplomata, lekar, zakonopisac, utemeljitelj naše duhovne istorije i neprekidne svesti o srpskoj državi, koja je zapisana u predanju i knjigama starostavnim. Načela pravde, prava, slobode, mudrosti i ljubavi ugradio je Sveti Sava u temelje srpske države, a njegova politička filozofija objedinila je kasnije ono najbolje i najlepše u srpskoj državnoj tradiciji.

Kaže da su danas u Svetom Savi sabrana sva vremena, povezani su vekovi, ukrštene su naše istorijske sudbine i sva naša pokolenja, što se u ovim vremenima zasigurno najneposrednije oseća na Кosovu i Metohiji.

- Zato neka svetosavlje ostane duhovna sila koja će nas sabirati oko naše istorije, kulture i identiteta, a Sveti Sava neka prosveti naša srca i razum i neka nas blagoslovi verom, mirom i slogom. Srećan vam Savindan - poručio je Petković.

