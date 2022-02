NE POSTOJI JEDINSTVENA OPOZICIJA! Balša Božović: Bilo je mnogo boljih kandidata od Ponoša

Pre dva dana, u emisiji "Utisak nedelje", reditelj Goran Marković, izvređao je spomenik Stefanu Nemanji, a ako je sudeći po reakcijama na društvenim mrežama uvredio je i stanovnike prigradskih naselja.

Na meti njegovih kritika, osim spomenika Stefanu Nemanji, našli su se i svi oni koji žive daleko od šina tramvaja koji kruži centrom grada. Bili su to žitelji Marinkove bare i Borče, jer je Marković predložio da se spomenik premesti baš u ta naselja. Koliko je to bilo omalovažavajuće za sve one izvan kruga dvojke videli smo na društvenim mrežama.

Da li je to deo programa za koji se zalaže i deo opozicije koji podržava Marković ili obrnuto? A sve to prećutno je odobrio, pa čak se i nasmejao novopredloženi kandidat za gradonačelnika Stranke slobode i pravde Vladeta Janković.

Sa druge strane, Dragan Šutanovac, bivši ministar odbrane, otkrio je da je kandidat lidera SSP-a Dragana Đilasa za predsednika Srbije, bivši načelnik Generalštaba Zdravko Ponoš, hteo nelegalno da instalira uređaj za prisluškivanje u Generalštabu.

Sada se nameću brojna pitanja - kako može da bude predsednik neko ko je bio pretnja po nacionalnu bezbednost, zatim ko uništava jedinstvo opozicije, ali i kako bi mogla da izgleda predizborna politička scena Srbije do 4. aprila?

Na sva ova pitanja odgovor su dali predsednik Izvršnog odbora Akademije za razvoj demokratije Balša Božović i - prof.dr Dejan Miletićem, direktor Centra za proučavanje globalizacije u Jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

- Ono što nije fer, a vrlo se svesno koristi u narativu jeste da postoji neka jedinstvena opozicija koja je kandidovala neke kandidate. To nije istina, postoji jedna grupacija oko Dragana Đilasa koja je kandidovala gospodina Ponoša. Sa druge strane, to nije kompletna opozicija u Srbiji. Šanse opozicije ako ostanu na ovom tragu mislim da neće biti sinergija takva kakvu su očekivali. Ja misim da je bilo mnogo boljih kandidata za odabir. Mi imamo i zelenu koaliciju, a po mom mišljenju oni su uradili mnogo bolji posao - rekao je Božović.

foto: Kurir televizija

Miletić smatra da opozicija ima deficit ideja.

- Nažalost postoji deficit ideja, sada vidimo i kandidata. Kriju se iza ljudi koji nemaju javnu težinu. Njihova politika se zasniva na "protiv Vučića" a ne za šta se bore i šta bi promenili. Nijednog momenta nisu rekli kako bi unapredili Beograd, šta bi uradili, a ne da se rugaju običnim ljudima. Oni nemaju nikakve ideje - rekao je Miletić.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

01:08 BALŠA BOŽOVIĆ: Mural Mladiću je UVREDA za grad!