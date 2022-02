MIHAILO MEDENICA: IMA ROBLJA ŠTO SE LANCIMA RADUJU Samo ste ableci ste ako pad vlade slavite kao propast srpstva u Crnoj Gori!

Bogami ste veći ableci nego što sam mislio ako pad vlade slavite kao propast SRPSTVA u Crnoj Gori! Vlast ljudska je vlast ništavna, SRPSTVO nema mandatara, vladara, gospodara…nije ideologija, hir, il pomama već- život! Najteži krst – što se najlakše nosi!

Da nestane poslednjeg Srbina u Crnoj Gori ostaće SRPSTVA jer nije Srbin seme što se zapatilo u Crnoj Gori no je Crna Gora žetva srpskoga semena! Razumem ja vašu „radost“: svaka bara bi da je reka ali bidon ne može biti izvor, nit jendek- korito, pa izvinite što vam kvarim slavlje ali tako je. Srpstvom se živi, rekoh, a to što ste vi – to se sriče i zamuckuje. Vi ste nacija iz večernje škole, pod stare dane naterani da izučite nekakav zanat pa daj što brže i lakše da završite za VKV montenegrina. U gluposti je vazda raspisan konkurs za pripravnike…

Praštajte ako ovo slovo zvuči uvredljivo, nije mi namera, no kako da zvuči kad otpisuješ onima što kucaju na vrata sopstvenoga doma i sami sebe pitaju: „Ko je?“ Da se razumemo, nisam ja Srbin vama u inat već ste vi ništa u inat sebi, ali vam je Srbin kriv što ste vazda ponavljači na tom kursu za montenegrine male, jer nema knjiga za to što pokušavate da naučite, zabeleške na toalet papiru su vaša svedočanstva, pa kolko potraju. Pala vlada, i…?

Daleko bilo da nam je SRPSTVO zavisilo i od ove i od koje druge vlasti- nema Srbin gospodara do Gospoda, ni Crna Gora seme do Srbina, a vaše je da slavite, i dvorska luda misli da je deo plemstva jer je dvorska, no… Ne verujete?! Evo, samo mi pokažite grobove montenegra i poverovaću vam da postoji, povedite me u vaše šume ali da nisu od mladica i prošetajte vašim livadama koje su bar jednom košene…

Evo vam Lovćen ako imate i jedan vrh a da nije krtičnjak, i evo vam Ostrog ako imate crkvu u kojoj su tri sveće dogorele. No, to opet ne znači da ne treba da slavite- ima roblja što se lancima raduju, neka ga slave, a ima i onih kojima ne trebaju svedoci da su živeli već žive da bi svedočili- Srbin je to!

Krst najteži što ga je najlakše nositi.

Mihailo Medenica